Range Rover'da bir dönem sona eriyor: İki popüler model tarih oluyor

İngiliz lüks arazi aracı üreticisi Land Rover çatısı altındaki Range Rover, ürün gamında köklü bir değişime gidiyor. Markanın yıllardır en çok satan ve görece ulaşılabilir olan modelleri Evoque ile Velar, 2027 yılı itibarıyla üretim bandına veda edecek. Bu kararla birlikte şirket, satış adetlerini artırmak yerine yüksek kâr marjlarına odaklanarak tamamen üst düzey lüks segmente yönelmeyi planlıyor.

ÜRETİM 2027 YILINDA SONA ERİYOR

Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert'in açıklamalarına göre, Evoque ve Velar modellerinin üretiminin sonlandırılması, bu araçların doğal ürün yaşam döngülerinin sonuna gelmesiyle bağlantılı. Şirket, bu iki modelin yerini alacak doğrudan bir halef veya daha küçük bir Range Rover modeli üretmeyi düşünmüyor.

Geçtiğimiz on yıl boyunca markanın satış hacmini sırtlayan ve amiral gemisi fiyatlarına çıkmadan Range Rover rozetine sahip olmak isteyen alıcıları çeken bu dönem, 2027 yılında üretimlerin durmasıyla kapanacak. Mevcut stokların satışı bazı pazarlarda bir süre daha devam edebilecek olsa da yeni dönemde kompakt ve daha uygun fiyatlı modeller, Land Rover'ın diğer markaları olan Defender ile Discovery altında şekillenecek.

YENİ GİRİŞ SEVİYESİ MODELİ RANGE ROVER GT OLACAK

Evoque ve Velar'ın gidişiyle birlikte Range Rover ürün yelpazesi sadece üç modele inecek: Yeni Range Rover GT, Range Rover Sport ve tam boyutlu Range Rover. Markanın yeni giriş seviyesi modeli olması beklenen Range Rover GT, küresel pazarda 120 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) civarında bir vergisiz başlangıç fiyatına sahip olacak.

Bu strateji değişikliği, Türkiye pazarındaki lüks araç alıcıları için yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şu an ülkemizde 2026 model Evoque 6 milyon 878 bin 647 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla alıcı buluyor. Ancak markanın yeni giriş seviyesi GT modeli ile bu çıta çok daha yukarılara taşınacak.

İngiltere'deki Halewood fabrikasında üretilecek olan tam elektrikli Range Rover GT, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde yüzde 0 gümrük vergisi avantajıyla ithal edilecek. Aracın 160 kW gücü aşan çift motorlu bir elektrikli olacağı kesinleştiği için güncel vergi mevzuatına göre yüzde 75'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine girecek. Bu doğrultuda 6 milyon TL'lik vergisiz baz fiyata 4,5 milyon TL ÖTV eklenerek 10,5 milyon TL'ye ulaşılacak. Bu rakamın üzerine yüzde 20 oranındaki KDV (2,1 milyon TL) ile lojistik, tescil ve distribütör payı da dâhil edildiğinde, yeni GT modelinin Türkiye'de 13 ila 14 milyon TL (yaklaşık 260 bin - 280 bin dolar) bandında bir anahtar teslim fiyatıyla yollara çıkması bekleniyor.

Aslında bu yüksek fiyat etiketi elektrikli araç olmasının sağladığı bir vergi avantajı olarak da okunabilir. Zira aynı model tam elektrikli değil de 2.0 litre üstü hacme sahip benzinli veya hibrit bir motora sahip olsaydı, yüzde 220'lik ÖTV dilimi nedeniyle fiyatı 23,5 ile 25 milyon TL seviyelerine kadar tırmanacaktı. Yine de mevcut Evoque modelinin yaklaşık iki katına denk gelen bu yeni başlangıç fiyatı, Range Rover'ın artık tamamen farklı ve çok daha üst düzey bir müşteri kitlesine odaklandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM VE YENİ TASARIM ANLAYIŞI

Yeni Range Rover GT, şirketin Elektrikli Modüler Mimari (EMA) altyapısı üzerinde yükselecek ve ilk etapta bataryalı elektrikli bir model olarak piyasaya çıkacak. Geleneksel hibrit versiyonların ise daha sonra seriye katılması bekleniyor. Tasarım açısından bakıldığında, GT modeli yollara veda edecek olan Evoque veya Velar'ın doğrudan bir kopyası olmayacak. Test aşamasında yakalanan casus fotoğraflar, aracın klasik köşeli hatlardan ziyade şık bir crossover coupe profiline sahip olduğunu gösteriyor.

Markanın daha geleneksel SUV tasarımını ise Range Rover Sport omuzlamaya devam edecek. GT ile aynı dönemde yollara çıkması beklenen tamamen elektrikli Range Rover Sport için küresel sipariş alımları çoktan başladı. Fiyatlandırma detayları henüz netleşmese de uluslararası standartlara göre bu elektrikli modelin WLTP normlarında yaklaşık 600 kilometre menzil sunması amaçlanıyor.