Rapor ortaya çıktı... PHEV araçlar benzinli otomobiller kadar çevreyi kirletiyor

Bir rapora göre, plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV'ler), resmi rakamların gösterdiğinden yaklaşık beş kat daha fazla gezegen ısınma kirliliğine neden oluyor.



Hem elektrikli pillerle hem de içten yanmalı motorlarla çalışabilen bu otomobiller, Avrupalı ​​otomobil üreticileri tarafından, tamamen elektrikli otomobillerin aksine, uzun mesafeleri tek seferde kat etmenin ve emisyonları azaltmanın bir yolu olarak tanıtılıyor.



Kâr amacı gütmeyen savunuculuk grubu Transport and Environment'ın yaptığı bir analiz, PHEV'lerin benzinli ve dizel araçlara göre yalnızca yüzde 19 daha az CO2 yaydığını gösteriyor. Laboratuvar testlerine göre, yüzde 75 daha az kirletici oldukları varsayılmıştı.



Araştırmacılar, 2021-2023 yılları arasında Avrupa'da kayıtlı 800 bin aracın yerleşik yakıt tüketim ölçerlerinden gelen verileri analiz etti. PHEV'lerden kaynaklanan gerçek dünyadaki karbondioksit emisyonlarının, 2023'te standart laboratuvar testlerinden elde edilenlerden 4,9 kat daha fazla olduğunu, 2021'de ise 3,5 kat daha fazla olduğunu buldular.



"PHEV'LER BENZİNLİ OTOMOBİL KADAR ÇEVREYİ KİRLETİYOR"



Ulaştırma ve Çevre araştırmacısı ve raporun ortak yazarı Sofía Navas Gohlke, "Gerçek dünyadaki emisyonlar artarken, resmi emisyonlar düşüyor. Bu, giderek kötüleşen ve gerçek bir sorun haline gelen bir uçurum. Sonuç olarak, PHEV'ler neredeyse benzinli otomobiller kadar kirletiyor." dedi.



Araştırmacılar, farkın büyük bir kısmını "fayda faktörü"nün elektrikli modda kat edilen mil sayısının kat edilen toplam mil sayısına oranı abartılmasına bağladılar ve resmi tahminler yüzde 84 varsaysa da, sürüşlerin yüzde 27'sinin elektrikli modda yapıldığını tespit ettiler. Analize göre, Avrupa Komisyonu, fayda faktörü oranında farkı daraltacak ancak tamamen kapatmayacak iki düzeltme duyurdu.



ELEKTRİK MOTORUYLA UZUN MESAFE GİDEMİYORLAR



Araçlar elektrikli modda sürülse bile, analiz kirlilik seviyelerinin resmi tahminlerin oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bunun nedeninin elektrik motorlarının tek başına çalışacak kadar güçlü olmaması ve elektrik modunda kat edilen mesafenin neredeyse üçte biri boyunca fosil yakıt tüketmesi olduğunu belirtti.



Çalışmaya katılmayan Fraunhofer Sistemler ve İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü'nde enerji ekonomisi başkanı Patrick Plötz, otomotiv endüstrisinin bazı kesimlerinin gerçek dünya emisyonlarını doğru bir şekilde değerlendirmek için çok az veri olduğunu savunduğu yıllardan sonra bunun "çok faydalı bir katkı" olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili araştırmalar yayınlayan Plötz, "Sonuçlar, şüpheye yer bırakmayacak şekilde, resmi ve gerçek PHEV yakıt tüketimi ile CO2 emisyonları arasındaki farkın benzinli veya dizel araçlara göre çok daha büyük olduğunu gösteriyor. PHEV'lerle ilgili herhangi bir politika değişikliği, azami özen gösterilerek ve bu veriler ışığında yapılmalıdır." ifadesini kullandı.



Otomobil üreticilerinin AB'ye CO2 hedeflerini zayıflatması yönündeki baskıları nedeniyle hibrit otomobiller yeniden siyasi tartışmaların odağına çekildi. 2035 yılında yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin yasaklanması, otomotiv endüstrisinin yoğun lobi faaliyetlerine ve büyük otomotiv endüstrilerine sahip üye ülkelerin muhalefetine maruz kaldı.



AVRUPA'DA PHEV MODASI ÇIKTI



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta ülkenin zor durumdaki otomotiv endüstrisiyle yaptığı zirvenin ardından, "2035'te büyük bir kesinti olmamalı" dedi ve bunu başarmak için "elinden gelen her şeyi" yapacağına söz verdi. Diğer üst düzey Alman siyasetçiler de, mevzuata getirebilecekleri olası "esnekliklere" bir örnek olarak plug-in hibritleri öne sürdüler.



Araştırmacılar, PHEV emisyonlarının düşük tahmin edilmesinin, dört büyük otomobil üreticisi grubunun 2021 ile 2023 yılları arasında 5 milyar Euro'dan fazla para cezasından kaçınmasını sağladığını ve bunun da AB'nin filo ortalaması CO2 hedeflerine uymayı yapay olarak kolaylaştırdığını hesapladı. PHEV sürücülerinin, laboratuvar testlerinde varsayılandan yılda yaklaşık 500 Euro daha fazla işletme maliyeti ödeyeceğini de eklediler.



Enerji ve İklim İstihbarat Birimi'nde ulaşım analisti olan Colin Walker, "Üreticilerin plug-in hibrit araçları hakkında öne sürdükleri iddialı iddialar açıkça gerçeği yansıtmıyor." dedi.



Walker "Tüketiciler, bir PHEV satın alarak çevreye katkıda bulunduklarına ve para tasarrufu yaptıklarına inandırılıyor. Aslında, PHEV'ler tükettikleri yakıt, ürettikleri CO2 ve işletme maliyetleri açısından normal benzinli ve dizel arabalardan pek de iyi değil." sözlerini söyledi.