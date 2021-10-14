Renault Bursa'da 'nöbetleşe' üretime geçti

Renault tarafından çalışanlarına yönelik bilgilendirmede, Araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a kadar olan bir haftalık sürede üretimin yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar yine üretimin yapılmayacağı belirtildi.



Fabrika mekanik direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında da 20-21 Ekim 2021, vites kutusu montaj hattında 18-19-20,28 Ekim 2021 ve 01-02 Kasım 2021 tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021 tarihlerinde üretimin yapılmayacağı, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında da 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a ve 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar üretimin yapılmayacağı belirtildi.

