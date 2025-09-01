Renault kabuk değiştiriyor... Yönetim kadrosu değişiyor

Renault, yeni İcra Kurulu Başkanı Francois Provost'un Fransız otomobil üreticisini istikrara kavuşturmak için ilk adımlarını atması ile üst yönetim kadrolarını yeniden düzenlemeye başladı.



Renault, Denis Le Vot'un yerine popüler Dacia markasının başına uzun süredir Mercedes-Benz Group AG'de yöneticilik yapan Katrin Adt'ı getiriyor. Renault marka patronu Fabrice Cambolive, grubun kilit markalarının stratejisini daha iyi koordine etmek amacıyla yeni oluşturulan bir pozisyon olan "Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı" olarak atandı.



Provost yaptığı açıklamada, "Daha hızlı kararlar alabilen, daha verimli bir şekilde hareket edebilen ve müşterilerine daha yakın olabilen bir organizasyona ihtiyacımız var." dedi.



CEO, Renault'nun Avrupa'daki zayıf talep ve BYD liderliğindeki Çinli üreticilerin büyümesi gibi zorluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle, geleneksel Ağustos tatilinde yeni yöneticiler atamak için çalıştı. Üretici, Temmuz ayında yoğunlaşan rekabet ve zayıflayan van pazarı nedeniyle karlılık görünümünü düşürdü.



Dacia markasındaki pazar payını artırma çalışmalarıyla CEO koltuğuna aday gösterilen Le Vot, Renault'dan ayrılma kararı aldı.



Üretici, grupta inovasyonu hızlandırmak için şirketin deneyimli isimlerinden Philippe Brunet'i teknoloji sorumlusu olarak atadı. Renault'un uzun süredir yöneticiliğini yapan bir diğer isim olan Anthony Plouvier , Provost'un yerine tedarik sorumlusu olarak atanacak.