Renault ve Volvo’nun sahibi Geely hibrit işbirliğine gidiyor

Fransız otomotiv şirketi Renault ve İsveçli Volvo'nun sahibi olan Çinli şirket Geely, Çin'de hibrit otomobil satışı için anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan açıklamada Renault markası altında hibrit otomobiller üretileceği belirtildi.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 10:22

Renault ve Volvo’nun sahibi Geely hibrit işbirliğine gidiyor

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Fransız otomotiv şirketi Renault ve İsveçli Volvo’nun sahibi Çinli Geely yaptıkları ortak açıklamada, ortak hibrit araç geliştireceklerini açıkladı.

Şirketler tarafından yapılan açıklamada, Renault’un Çin'de faaliyetlerini sonlandırmasından sadece bir yıl sonra Çin ve Güney Kore pazarları için ortaklaşa benzinli-elektrikli hibrit araçlar geliştireceklerini söyledi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, geçen yıl 25 milyondan fazla aracın satıldığı Çin'de Renault'nun, kendi markası altında ortaklaşa geliştirmek için Geely'nin yeni piyasaya sürdüğü hibrit otomobil sistemini kullanacağı belirtildi.

Fransız şirket ile Geely, Renault markası altında üretim gerçekleştireceğini bildirirken, 2016 yılında Geely tarafından kurulan hibrit odaklı bir marka olan Lynk & Co'nun platformlarına dayalı arabalar yapmayı planladıklarını aktardı.

Geçen yıl Geely ve Daimler, Çin'in Volvo ve Mercedes-Benz otomobilleri geliştirmek amacıyla hibrit güç aktarma organları için bir üretim ve ihracat merkezi olarak ortaya çıkabileceğini söylemişti.

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