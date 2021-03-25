Renault yeni hafif ticari araç modellerini tanıttı

Renault ‘LCV Show’ adlı etkinlikte yeni hafif ticari araç stratejisini ve yenilenen ürün gamının detaylarını paylaştı. Etkinlikte tamamen yeni Express Van modeli de yer aldı.

Express Van, 4.39 m uzunluk, 1.91 m yüklenebilir taban alanı ve 716 mm genişliğinde sürgülü yan kapıya sahip. Benzinli versiyonu ile maksimum 780 kg ve dizel versiyonu ile ise 650 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Tamamen yenilenen Express Van'ın kokpitinde ise 48 litrelik kokpit saklama alanı bulunuyor.

Aracın ön farlarında Renault markasının özel C formundaki LED ışık imzası bulunuyor.

Express Van'a Connect R&Go radyonun yanı sıra navigasyonlu ya da navigasyonsuz 8 inç dokunmaktik ekranla gelen Renault EASY LINK olmak üzere 3 farklı multimedya sistemiyle sahip olunabiliyor. Araç ayrıca akıllı telefon indüksiyonlu şarj cihazı, üç USB girişi ve biri bagaj bölmesinde olmak üzere dört adet 12V soket içeriyor.

Araçta, Arka Görüş Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Römork Denge Sistemi, Hız Sabitleyici, Yokuş Kalkış Desteği, Yol Tutuş Desteği gibi yardımcılar öne çıkan güvenlik destekleri.

Tamamen yeni Express Van Avrupa'da, 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenmiş, 1.3 litre TCe 100 beygir benzinli motorun yanı sıra, 1.5 Blue dCi 75 beygir ve 95 beygir dizel motorlar seçeneklerini tüketicilerle buluşturacak.



Avrupa dışında ise, 1.6 litre SCe 110 beygir benzinli motor (5 vitesli düz şanzımanlı) ve 1.5 Blue dCi 95 dizel motor (6 vitesli düz şanzımanlı) ile satışa sunulacak.

YENİ KANGOO VAN

Tamamen yeni Kangoo Van, orta gövde sütunu çıkarılarak önceki modelin iki katı olan 1.446 mm genişliğinde sağ yan giriş açıklığı sunuyor.

Tamamen yenilenen model iki farklı uzunluk seçeneğiyle geliyor. Uzun versiyonunda ekstra geniş sürgülü yan kapı (864 mm) ile segment lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca, 3.548 mm ile en iyi yük uzunluğuna sahip. Depolama kapasitesi 4.2 ile 4.9 metreküp arasında, standart versiyonda ise 3.3 ile 3.9 m3 arasında değişiyor.

Mesafe Takip Sistemi, Adaptif Cruise Kontrol, Eller Serpest Park Asistanı, Aktif Acil Fren Destek Sistemi ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi güvenlik destekleri arasında yer alıyor.

7 vitesli EDC otomatik şanzıman ve 6 vitesli düz şanzımanlı model, 1.3 TCE (100 ve 130 beygir) benzinli motor ve 1.5 Blue dCi (75, 95 ve 115 beygir) dizel motorla gelen aracın 2022’nin başında E-TECH versiyonu da planlanıyor.