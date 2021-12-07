Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı

Renault, yeni SUV modelinin isminin “Austral” olacağını açıkladı.

Renault Pazarlama Departmanı bünyesindeki Model İsimlendirme Stratejisi Müdürü Sylvia Dos Santos’a göre Austral ismi bir SUv için çok ideal. Dos Santos, "Austral, güney yarımkürenin canlılığını ve sıcaklığını çağrıştırıyor ve keşfetmeye davet ediyor. Bu da onu bir SUV için ideal bir isim haline getiriyor. Kelime, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kolayca telaffuz edilebilen bir kelime ve otomobile gerçekten küresel bir his veren bir ses uyumuna sahip” dedi.



Austral, 4.51 metreye kadar uzunluğa sahip, 5 kişilik geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.



Bu yeni modelle birlikte Renault, Arkana ve yeni Megane E-TECH Electric modellerinin ardından C-segmentindeki konumunu güçlendirme hedefinde.



Güncel ürün gamındaki Kadjar’ın yerini alması hedeflenen Austral, 2022 baharında tanıtılacak.