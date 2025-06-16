Renault’ta üst düzey istifa

Luca de Meo, Kering'in yeni CEO'su olacağı yönünde basında yer alan haberlerin ardından Renault'tan ayrıldığını açıkladı.

De Meo, Fransız otomobil üreticisini yaklaşık beş yıl yönetti ve elektrikli araçlara yönelik stratejik bir dönüşümü ve şirketin Nissan ile olan stratejik ittifakının yeniden düzenlenmesini denetledi.



Şirket yaptığı açıklamada, "Luca de Meo, otomotiv sektörü dışında yeni zorluklara atılmak için istifa etme kararını açıkladı" dedi.