Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli şarj istasyonu kurana 20 milyon TL'ye kadar destek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte teknolojik yatırımlarda devlet desteği artırılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan pakete göre, elektrikli şarj istasyonu kurmak isteyen yatırımcılara, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

Destekten yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için 3 yıl olan satılamama, kiralanamama ve devredememe süresi 1 yıla indirildi. Yapılacak devirde makine ve teçhizatın kullanıldığı yer ve amacının değişmemesi gerekiyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA 10 MİLYONA VARAN DESTEK

Yönetmeliğe göre Ar-Ge çalışmaları ile ortaya çıkan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için de proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon TL’ye kadar gerşi ödemesiz destek verilecek. Burada yatırımcılar teminat vermeleri durumunda paranın yüzde 25'ini ön ödeme olarak alabilecekler.

Destekten yararlanan şirketten 36 içinde projenin tamamlanması istenecek. Yaşanacak sorunlar içinse bir defaya mahsus 6 aylık ek süre tanınacak.

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