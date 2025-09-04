Robotaxi herkesin hizmetine sunuldu

Tesla, robotaksi uygulamasını genel kullanıma açtığını duyurdu ve bu durum şirketin hizmeti yakında Austin, Teksas'taki belirli bir erken erişim kullanıcı grubunun ötesine taşıyacağını gösteriyor.



Şirketin sosyal medya sitesi X'teki Tesla Robotaxi hesabı, Çarşamba günü geç saatlerde yaptığı bir paylaşımda, yolculuk paylaşım uygulamasının "artık herkesin kullanımına açık" olduğunu duyurdu. Hizmet şimdiye kadar büyük ölçüde yatırımcılara ve sosyal medya fenomenlerine açıktı.



Gönderide, Apple'ın uygulama mağazasındaki uygulamaya bağlantı verildi ve kullanıcıların bekleme listesine katılmak için uygulamayı indirebilecekleri belirtildi. Uygulamanın halka açık lansmanı, Tesla CEO'su Elon Musk'ın uygulamanın Eylül ayında herkese açık olacağı yönündeki öngörüsüyle uyumlu.



Yatırımcılar, Musk ve Tesla'nın giderek daha fazla otonom teknolojiye ve yapay zekaya yönelmesiyle birlikte, şirketin uzun zamandır beklenen robotaksi hizmetini Austin ve diğer bölgelerde ne kadar hızlı yaygınlaştırabileceğini yakından takip ediyor. Tesla, hizmeti Haziran ayında Austin'de yaklaşık 10 ila 20 Model Y SUV kullanan küçük bir grupla başlattı ve o zamandan beri Körfez Bölgesi'nde aynı adla otonom olmayan bir yolculuk paylaşım hizmeti sunacak şekilde genişledi.



Kullanıcıların hem Austin'de hem de Bay Area'da hizmete erişip erişemeyeceği henüz belli değil, ancak uygulamadaki hizmet şartları, Kaliforniya kullanıcıları için özel koşullar belirliyor.