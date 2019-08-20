Rolls-Royce on yıllık satış geçmişinden sonra Ghost modelinin koleksiyonculara özel, sadece 50 adet üretilecek Zenith koleksiyonunu tanıttı.
Ghost Zenith iç tasarımı Ingot 2009 Ghost 200 EX seçeneğine atıfta bulunarak tasarlanmış.
Rolls-Royce tarihinde üretilmiş en başarılı otomobil olarak nitelendirilen Ghost modelinin üretimi 2009 yılında başladı.
Rolls-Royce Ceo’su Torsten Müller Ötvös, "The Ghost Zenith Koleksiyonunun eşsiz karakteristik tasarımı, süper lüks salon havası özelliğiyle geliştirilmiştir. Bu eşsiz koleksiyon; otomobil sahiplerine içinde günümüz zamanının motoruna sahip olma şansını vermektedir. Ghost modeli Rolls-Royce’un en başarılı modeli olurken, Zenith koleksiyonu modern tarihimize önemli dönüm noktasını yaratmaktadır" dedi.