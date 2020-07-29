Rolls-Royce Ghost sonbaharda geliyor

Rolls-Royce Ceo‘su Torsten Müller-Ötvös, yeni aracın tanıtım bilgilendirmesini bir mektup ile duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar kaydediliyor;



Yeni Ghost takdimi kuvvetli sorumluluğu da beraberinde taşıyor. İlk Goodwood Ghost olarak 2009 senesinden başlanan Yeni Ghost modelimiz son 116 senelik geçmişin en başarılı model çalışması olmak ile beraber bekleyenleri ile sonbaharda tanışmaya hazır. Büyülü halini her süreçte 10 seneden fazla koruyarak tamamlayan Ghost'un yeni modeli, harikulade başarı olarak tanımlıyorum" dedi.



Aracın son aşamalarının corona virüse denk geldiğiniz belirten Müller-Ötvös, "Bu görünmez düşman dünya için ölümcül inatçı gölge olmuştur. Gerek Rolls-Royce evi Goodwood gerek global olarak herkesin iyi kondisyonda oldugunu bilerek ve gerekli sorumluluklar çerçevesinde çalısmalarımıza motivasyonumuzu hiç düşürmeden devam ederek bu olağanüstü aracımız tamamlanmıstır" değerlendirmesinde bulundu.

Torsten Müller-Ötvös müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni Ghost'un daha minimalist bir tasarıma sahip olduğunu belirtti ve değişmeyen tek şeyin Spirit of Roll-Royce ve şemsiyeler olduğunu açıkladı.