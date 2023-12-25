Rus "Tesla katili" geliyor: Eski BMW fabrikasında üretilecek

Ülkeden çekilen BMW, Ford, Kia ve Hyundai tarafından geçmişte kullanılan Avtotor’daki fabrikada üretilecek olan bu ilginç model, 2025 yılından itibaren yollarda olacak. Üniversitenin verdiği bilgiye göre, aracın tüm parçaları Rusya’da geliştirilecek ve üretilecek.

İlginç far tasarımı ve basamaklarıyla dikkat çeken modelin teknik verileri hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Prototip araçlar genellikle hayal gücünü zorlayan tasarımlarla gelir ve üretim versiyonlarında normale dönerler. Üretici, bunun sadece bir test aracı olduğunu ve gerçek tasarımın çok farklı olacağını belirtse de, Amber artık çirkinliği ile internetin diline düşmüş durumda.