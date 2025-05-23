Rusya'da taksi kararı: Sadece yerli olanlar kullanılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede taksi olarak yalnızca yerli üretim otomobil kullanılması zorunluluğu getirdi.

Rusya'da taksi kararı: Sadece yerli olanlar kullanılacak

Rusya Devlet Başkanı 'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ülkede ithal araçlar yerine Rusya'da üretilmiş otomobiller olarak kullanılabilecek.

Rus basınında yer alan haberlerde, ülkede yalnızca "Lada" markasının yerli üretim statüsünde bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, bazı Çinli markaların da üretimlerini yerelleştirerek, söz konusu statüye sahip olabileceklerine işaret edildi.

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