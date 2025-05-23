Rusya'da taksi kararı: Sadece yerli olanlar kullanılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.



Buna göre, ülkede ithal araçlar yerine Rusya'da üretilmiş otomobiller taksi olarak kullanılabilecek.



Rus basınında yer alan haberlerde, ülkede yalnızca "Lada" markasının yerli üretim otomobil statüsünde bulunduğu belirtildi.



Haberlerde, bazı Çinli markaların da üretimlerini yerelleştirerek, söz konusu statüye sahip olabileceklerine işaret edildi.