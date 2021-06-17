Sadece 387 kilometrede: 1995 model McLaren F1 açık artırma ile satılacak

1995 model McLaren F1 model bir araç yakın tarihte düzenlenecek Pebble Beach etkinliği sırasında açık artırma ile satışa sunulacak.

Üretilen 25. McLaren F1 olan araç, 029 şasi numarasına sahip. Araçta Creighton Brown isimli özel bir renk tercih edilmiş.

İlk alıcısı Japon olan araç sadece 387 kilometre yol yapmış. Neredeyse hiç sürülmeyen model ilk günkü gibi korunmuş durumda.

F1'i satın alan kişi o dönemde yanında verilen tüm hediyeleri de olduğu gibi saklamış. Çanta takımı, TAG Heuer marka saat ve altın rengindeki titanyum alet takımı da araçla birlikte yeni sahibine gidecek.