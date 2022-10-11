Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Togg açıklaması: Rakiplerine göre çok ucuz olacak

İlişkili Haberler Togg, Trugo ile ilk şarj cihazı kurulumunu Bolu'da yaptı

2023'ün ilk aylarında yollarda olması hedeflenen Togg için geri sayım sürüyor. Togg'un C-Suv modeli için 29 Ekim'de seri üretim başlayacak.

Araçla ilgili bir yandan da sürüş ve deneyim testleriyle birlikte istasyon kurulumları da devam ediyor. İlk şarj istasyonları İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihaz ve 12 soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

Togg'la ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan fiyatıyla ilgili A Para yayınında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak" dedi.

29 Ekim'de seri üretime başlanacağını belirten Varank, "Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak" diye konuştu.

BOLU'DA 6 ŞARJ CİHAZI KURULDU



Trugo markasıyla sektöre giren Togg, Bolu'da bulunan HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da, 12 soketle hizmet verecek.

Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.



TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARINA AÇIK



Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.