Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı.

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Authnor Name
Murat Şahin murat.sahin@ntv.com.tr

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,  

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,  

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak. 

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti - 1

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100 yılı

OTOMOBİL HABERLERİ

Otomobil ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Otomobil ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Tesla'nın karı ikinci çeyrekte yüzde 45 azaldı

Tesla'nın karı ikinci çeyrekte yüzde 45 azaldı

İkinci el araç piyasası çakıldı: 5 yılın en düşük seviyesi

İkinci el araç piyasası çakıldı: 5 yılın en düşük seviyesi

Manuel vites otomobil pazarı tarihi düşük seviyede

Manuel vites otomobil pazarı tarihi düşük seviyede

Trump: İlk gün elektrikli araç planına son vereceğim

Trump: İlk gün elektrikli araç planına son vereceğim

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...