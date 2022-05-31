Şarj istasyonu lisansları verildi

Ulaştırma kaynaklı emisyonlar, toplam seragazı emisyonlarının neredeyse üçte birini oluşturuyor. Dolayısıyla 2030 ve 2053 hedefleri açısından ulaşım sektörünün, elektrifikasyonu en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ancak elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlığının az olması ve elektrikli araç fiyatlarının yüksekliği şimdilik bu konuda fazla ilerlenmesini baltalıyor. Öyle ki Türkiye’de 2010’dan bu yana sadece 6 bin 500 elektrikli araç satıldı. Diğer taraftan 2021 sonu verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 3 bin 500'e yakın şarj ünitesi bulunuyor. Ama iyi haber şu ki bu araçların 3 bini sadece 2021’de gerçekleşti. Zaten yapılan son bir araştırmaya göre bireyler, bir sonraki araç alımlarında yüzde 27 ile elektrikli ya da hibrit tercihi yapacaklarını ifade ediyor. Beklentiler de Türkiye’de 2030’a kadar elektrikli araçların pazarda yüzde 25 paya ulaşması ve aynı yıla kadar elektrikli araç stoğunun 1.6 milyona gelmesi bekleniyor.



İLK İŞLETMECİ LİSANSLARI



Bu büyümeyi ivmelendirecek önemli bir adım, elektrikli şarj istasyonu lisanslarının verilmesi oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ”Yerli otomobilimiz, TOGG'un yaratacağı ivmelenmeyle, şarj istasyonlarının sayısında da bir artış gerekeceği ortada. Dünya ortalamalarına baktığımızda her 10 elektrikli araca bir şarj ünitesi ihtiyacını görüyoruz. 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli araç sayısına ulaşacağımız öngörüldüğünde, en az 100 bin civarında şarj ünitesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu anlamda güçlü bir şarj ağı altyapısı, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için olmazsa olmaz” dedi.



AKARYAKIT GİBİ OLACAK



Yılmaz, ilk etapta dosyalarını tamamlamış 5 adet lisans başvurusunu değerlendirdiklerini ve ilk lisansları verdiklerini aktararak “Şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri, elektrikli araç kullanıcılarına, kendi kuracakları ünitelerle hizmet sunabilecekleri gibi sertifika vermek yoluyla, bir nevi akaryakıt sektöründeki bayilik sistemine benzer bir şekilde de hizmet götürebilecek. Burada sertifika sistemi üzerinden küçük ölçekli yatırımcılarımıza da çeşitli iş modellerinin ve fırsatların doğuyor” dedi.



SERBEST ERİŞİM PLATFORMU



Elektrikli araç ekosisteminin dijital teknolojilerin yoğun kullanıldığı bir alan olduğunu aktaran Yılmaz, EPDK tarafından kurulacak Serbest Erişim Platformu'nda elektrikli araç kullanıcılarının mobil bir uygulama üzerinden halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tip ve güçleri, ödeme yöntemleri ve müsaitlik durumlarını görüntüleyebileceklerini anlattı.



Yılmaz, "Elektrikli araçların yakıt maliyetleri benzin ve dizel yakıtlı araçlarla kıyaslandığında çok daha avantajlı bir durumda. Mevcut fiyatlarla, elektrikli araçların evden şarj edilmesi halinde oluşan yakıt maliyeti, benzin ve dizel yakıtlı araçların yakıt maliyetinin yaklaşık üçte biri seviyelerinde" dedi.