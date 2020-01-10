Satışlar beklentiyi aştı, 2020'nin ilk ayında sıfır araç stoku eridi

Sıfır araç beklenen ihtiyacı karşılamayınca galeriler araçsız kaldı.

Otomobil şirketleri 2020 yılına geçen yılın sonunda beklentilerinin çok üzerinde satış yapmaları nedeniyle stoksuz girdi. 2019'un son aylarında ön siparişlerin yoğun olması nedeniyle bazı markaların bayilerinde satılık araç bulunamıyor.



Dünya Gazetesi'nin haberine göre ekim ayında bankaların kredi faizlerini indirmesiyle birlikte araç satışları hızlandı.



2019 yılını 479 binlik satış adediyle kapatan otomotiv sektörü tüm stoklarını eritti. Ayrıca bazı markalar ‘fiyat sabitleme’ gibi kampanyalarla ocak, şubat hatta mart adetlerini kapora alarak aylar öncesinden sattı.



Kampanyalarının yoğun ilgi görmesi ve ithal araç tedariğinin uzun sürmesi nedeniyle bayilerde otomobil sayısı oldukça azaldı.



YENİ ARAÇLAR EN ERKEN ŞUBAT'TA

Yeni araçların en erken şubat sonu Türkiye'ye gelmesi beklenirken, bazı markalarda tüketici en erken 1 Nisan’da araç alabilecek.



İKİNCİ ELDE REKOR BEKLENTİSİ

Geçen yıl sıfır araç fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle ikinci elde 7 milyona yakın satış yapılarak rekor kırıldığı tahmin ediliyor.



İKİNCİ EL ARAÇTA FİYATLAR ARTABİLİR

Yetkililer ise sıfır araçlardaki hızlı eriyişin ikinci el otomobile kayarak, ikinci el otomobil sektörünü hızlandıracağı düşünülüyor.

Öte yandan uzmanlar ikinci el piyasasına geçiş yaşanması ile sektörde fiyat artışı da yaşanacağını belirtiyor.



VİDEO: İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI NEDEN ARTTI? (ARŞİV)