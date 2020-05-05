Satışların yüzde 38 düştüğü Almanya'da otomobile destek talebi

Covid-19 pandemisinden etkilenen Almanya'da otomobil satışları yüzde 37.7 ile 1991 yılından bu yana en sert düşüşle karşı karşıya kalınca, sektöre destek talepleri yükselmeye başladı.

DHA 05.05.2020 - 09:31

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Özellikle otomobil fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için, satışlar sırasında 3 bin ile 4 bin euro dolayında destek verilmesini önerdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için 3 bin euro ve elektrikli araçlar için de 4 bin euro, destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcilerinin Salı günü düzenlenecek toplantıda Covid-19 salgınının sektöre etkisine ilişkin görüşmeleri bekleniyor.

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