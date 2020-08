SEAT otomobil tasarımında 3D yazıcıları kullanıyor

Otomotiv endüstrisi, bir otomobilin geliştirilmesi ve üretiminin tüm aşamalarında zamandan tasarruf etmek ve esneklik kazanmak için 3D baskı teknolojisini benimseyen ilk sektörlerden biri oldu.



Kalıp yok, tasarım sınırlaması yok, üstelik 10 kat daha hızlı ve 3D baskı sonsuz uygulama imkanı sunuyor. SEAT'ın 3D Baskı Laboratuvarı da bu şekilde çalışıyor.

TEK SINIR, HAYAL GÜCÜNÜZ



"Siz hayal edebiliyorsanız, biz yapabiliriz.” SEAT Prototip Merkezi’nde bulunan 3D baskı laboratuvarının sloganı bu. Bu düşünce çerçevesinde, laboratuvardaki 9 yazıcı, tasarım, üretim ve lojistik gibi SEAT'ın tüm bölümleri için her türlü parçayı üretmek üzere çalışıyor. SEAT 3D Baskı Laboratuvarı Müdürü Norbert Martin, "Bu teknolojinin avantajlarından biri, sonsuz sayıda geometriyi uygulayabilmemiz ve fabrikanın tüm alanları için her türlü yüksek hassasiyetli tasarımı ne kadar karmaşık görünürse görünsün gerçekleştirebilmemiz. Üstelik tüm bunları normal bir süreçle elde etmemizin imkansız olduğu sürelerde yapabiliyoruz” diyor.



KALIP YOK, BEKLEMEK YOK



Tasarımdaki çok yönlülüğüne ek olarak, 3D teknolojisini kullanmanın en büyük avantajı, parçaların üretim hızıdır. Normal süreçte, örneğin bir ayna yapmak için önce bir kalıp üretilmesi gerekir ve bu haftalar sürebilir. Ayrıca bu kalıpla üretilen parça benzersiz bir model olur ve üründe en ufak bir değişiklik yapmak isterseniz, başka bir kalıp yapmak zorunda kalırsınız. Oysa 3D baskı ile bu ön aşama ortadan kaldırılıyor. Teknisyenler tasarımla birlikte bir dosya alıyor ve dosyayı tıpkı bir belgeymiş gibi yazıcıya gönderiyor. Parça 15 saat içinde hazır hale geliyor. Norbert, “Geleneksel teknolojileri kullanarak bir parçaya sahip olmak haftalar alırdı. 3D baskı sayesinde her türlü parçayı ertesi güne hazır edebiliyoruz. Bu, aynı hafta içinde birkaç versiyon üretmemize olanak tanıyor. Üstelik üretilen parçaları daha da iyileştirebilmek için tekrar test edip değiştirilebiliyoruz” diye açıklıyor.

MUTFAK EŞYALARINDAN YÜZ MASKESİ KAYIŞ UZATICILARINA



Basılan parçaların yüzde 80'i otomobil geliştirme amaçlı üretilen prototiplerden oluşuyor, ancak montaj hattı için özel aletlerden mutfak eşyalarına, otomobil fuarı araçları ve teşhir araçları için özel logolara ve hatta koronavirüsün önlenmesine yardımcı olmak üzere yüz maskesi kayış uzatıcılarına ve kapı kollarına kadar pek çok ürün burada üretilebiliyor. Norbert, “Bu teknoloji sayesinde ürün geliştirme, üretim ve montaj süreçlerine yardımcı oluyoruz, çünkü hafif ve montaj hattı çalışanları tarafından kullanılmaya hazır özel aletler tedarik ediyoruz. Hatta yüz maskesi kayış uzatma aparatları ve elleri kullanmak zorunda kalmadan kapıları kolla açmak için aksesuarlar bile bastık” diyor.

NAYLONDAN KARBON FİBERE



Birkaç çeşit katmanlı üretim yazıcısı bulunuyor: multijet füzyon, sinterleme, lazer, elyaf füzyon ve hatta UV ışınıyla işleme. Bastırılacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak, her bir yazıcı üreteceği parçaları belirli bir malzeme kullanarak yazdırdığı için, duruma göre farklı teknolojili yazıcıların kullanılması gerekebiliyor. Bire bir şekle ek olarak, belirli bir ağırlık elde edilebiliyor veya malzeme 100°' ye kadar sıcaklıklara dayanabiliyor. SEAT 3D Baskı Laboratuvarı Müdürü, "Alet üretmek için kullandığımız teknolojiye bir örnek de sürekli elyaf üretim yazıcısıdır (CFF). Burada sadece plastik değil, aynı zamanda onu kuvvetlendirmek için karbon fiber de kullanıyoruz. Böylece birçok döngüye dayanabilecek çok daha hafif ve daha güçlü bir alet elde ediyoruz” diyor.



3D BASKILI BİR GELECEK



Bu teknoloji halihazırda mevcut ve uygulama alanları sonsuz. Artık odak noktası; özelleştirilmiş parçalar, özel seriler veya bulunması zor yedek parçaların üretimi yoluyla yeni müşteri odaklı uygulamalar. Norbert sözlerini, "Örneğin, artık üretimi yapılmayan eski modellerimizden birinin bir parçasına ihtiyacınız olursa onu yazdırabileceğiz" diye tamamlıyor.