SEAT, şirket tarihinin en yüksek ikinci cirosunu kaydetti

Yapılan açıklamaya göre, şirketin cirosu 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 9,26 milyar eurodan 10,5 milyar euroya yükseldi. Bu rakam, 2019 yılındaki rekor 11,15 milyar euroluk cironun ardından şirketin 73 yıllık tarihindeki en yüksek ikinci ciro olma niteliği taşıyor.



2021 yılında 371 milyon euro olarak açıklanan faaliyet karı ise 293 milyon euroluk tek seferlik yeniden yapılandırma maliyetleri öncesinde 179 milyon Euro artırarak 550 milyon euroya yükseldi. Bu da satış karlılığında 5,7 puanlık iyileşme anlamına geliyor. Şirketin 2021 yılında 256 milyon euro olan vergi sonrası kârı da 68 milyon euro artışla, 324 milyon euroya yükseldi. Bu sonuçlar, 2022’nin şirketin finansal geri dönüş yılı olduğunu ortaya koyuyor.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ MERKEZİ İÇİN 10 MİLYAR EURO YATIRIM"



SEAT CEO’su Wayne Griffiths, “Zorluklarla mücadele edilen bir yılın ardından SEAT S.A. olarak 2022 yılında gelecekte hikayemizi şekillendirecek tarihi kararlar aldık.” dedi.



Griffiths, “CUPRA markasına öncelik verilmesi, yeni bir maliyet planı uygulanması ve çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesi, şirketin uzun vadeli istikrarının garanti altına alınması için oldukça önemliydi. SEAT S.A. ayrıca Volkswagen Grubu, PowerCo ve Future: Fast Forward iş ortaklarıyla birlikte elektrifikasyon yolunda önemli bir adım attı. İspanya’yı Avrupa’nın elektrikli araç merkezine dönüştürmek üzere 10 milyar euro yatırım yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.



2023’TE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 27’LİK ARTIŞ



SEAT S.A. yılın ilk iki ayında 71 bin 500 teslimat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik bir artış anlamına gelen bu performans, 2023 yılında artması beklenen satışların da temelini oluşturuyor. SEAT marka teslimatları yüzde 12 oranında artarken, CUPRA markası da yüzde 75’lik artışla katlanarak büyümeye devam ediyor.



ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR



Şirket, 2023 yılında kendi elektrifikasyonu ve organizasyonel dönüşümü de dahil olmak üzere kilit projelerin hızlandırılacağını ve CUPRA markasının büyümesinin ivmelendirilmesine daha fazla odaklanılacağını duyurdu.



Wayne Griffiths konuyla ilgili olarak, “SEAT S.A. tarihinde çok önemli bir yılın başlangıcındayız. Geleceğin elektrik ile yüklü olduğunu biliyoruz. 2022 yılı, dönüşümümüzün başlangıç yılıydı. 2023 ise ivmelenme yılı olacak. Martorell’i 30 yıl önce SEAT için yeni bir büyüme çağını başlatmak üzere inşa ettik. Şimdi ise ikinci bir çağdayız: Şirket tarihinin yeni dönüm noktası.” diye konuştu.



SEAT bu yıl otuzuncu yıldönümünü kutlayan Martorell tesisinin elektrifikasyonu için toplam 3 milyar euroluk yatırım yapıyor. Martorell, Volkswagen Grubu’nun elektrikli araç üretim merkezlerinden biri. Martorell, 2025 yılına gelindiğinde grubun çeşitli markaları için elektrikli araçlar üretiyor olacak.



Grubun hedefi, 2025 ve 2030 yılları arasında Martorell ve Pamplona’da toplam 3 milyon adet elektrikli araç üretmek. SEAT ayrıca elektrikli araç zincirindeki payını artırmak ve uzun vadede rekabetçi kalabilmek amacıyla Martorell’de bir batarya montaj tesisi ve ikinci bir araç platformunun hayata geçirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor.