SEAT’tan elektrik açılımı

Kentsel mobilite kavramını gelecek stratejisinin önemli bir parçası olarak belirleyen SEAT, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi'nde çalışmalarının temellerini oluşturan adımlarını tanıttı.



SEAT, Kongrede gelecek stratejisinde önemli rol oynayan ve bu konuyla ilgili çalışmalarını yürütecek olan stratejik iş birimi SEAT URBAN MOBILITY’yi tanıttı. Kongrede ayrıca markanın 70 yıllık yakın tarihinde bir ilk de gerçekleşti; e-Kickscooter konsept modeli ve tamamen elektrikle çalışan e-Scooter konsepti tanıtıldı.

E-SCOOTER VE E-KİCKSCOOTER SEAT URBAN MOBILTY’YE EMANET



Markanın ürün, hizmet ve mobilite konusundaki tüm çözümlerini birleştirmesi üzere kurulan SEAT URBAN MOBILITY, 2020 yılında e-Scooter’ı pazara sunacak. Yeni iş birimi ayrıca, İlk olarak 2018 yılında tanıtılan SEAT EXS e-Kickscooter da bu yeni iş birimine dahil edilecek.



SEAT URBAN MOBILITY, aynı zamanda, en son gerçekleştirilen MOBILE WORLD CONGRESS’de tanıtılan SEAT Minimo konsept modelinin kentsel mobiliteye uyumu çalışmalarında da kamu kuruluşlarıyla işbirliğini de yürütecek.

SEAT E-SCOOTER KONSEPT TEK ŞARJLA 115KM GİDİYOR



SEAT’ın Kongrede tanıtımını gerçekleştirdiği tamamen elektrikli e-Scooter konseptinin, 2020 yılının sonunda pazara sunulması planlanıyor. Hem özel kullanıcılar hem de filo müşterilerinin hedeflendiği e-Scooter konsepti, 240 Nm'lik bir tork değerine sahip. 125cc'ye eşdeğer, 7 kW motorla donatılan e-Scooter, sadece 3.8 saniyede 50 km/s hıza ulaşabilecek ve tek şarjda 115 kilometre yol alabilecek.



YENİ NESİL SEAT EXS; E-KİCKSCOOTER KONSEPT



SEAT’ın Smart City Expo Dünya Kongresi'nde tanıttığı bir yenilik ise yeni nesil e-Kickscooter oldu. İlk olarak 2018 yılında sunulan ve bugüne kadar 10 bin adetin üzerinde bir satış adedine ulaşan SEAT EXS’in yeni nesli e-Kickscooter konsepti, çok daha yüksek kapasiteli bir aküyle donatılmış ve 65 km'lik bir menzile sahip