SEAT’tan robotik lojistik!

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Martorell’deki SEAT üretim merkezi, daha sürdürülebilir, dijitalleştirilmiş, akıllı bir fabrika haline gelme hedefine doğru ilerleme kaydediyor. Bu kapsamda 8 insansız taşıma aracı, fabrikanın dış alanında çalışmaya başladı. Fabrikada hali hazırda iç mekanlarda 200’den fazla insansız taşıma aracı görev yapıyor, ancak bu araçlar manyetik bantlar vasıtasıyla yönlendirme sistemiyle çalışıyor. Yeni kullanılmaya başlayan insansız araçlar ise, 4G ile otomatik yönlendirmeli şekilde hareket ediyor.

Her dış mekan araç ve vagonları maksimum 10 ton taşıma kapasitesiyle 25 metrelik bir konvoy oluşturabiliyor ve 3,5 kilometre uzunluğunda bir rotada hareket edebiliyor. Navigasyon sayesinde bu araçlar, manyetik bant veya tellerle yönlendirilmediği için bakım masrafları azalıyor, önceden bir kurulum gerekmiyor ve yeni rotalara çok kolay adapte olabiliyorlar.



Bu teslimatlar şimdiye kadar bir kamyon veya traktör kullanılarak gerçekleştiği için, dış mekan araç filosu her yıl 1,5 ton CO2 ’nin azalmasına olanak tanıyor. Bu araçların kullanımı teslimatları daha etkili ve az maliyetli hale getirirken, fabrika içindeki araç trafiğinde olduğu gibi hem başlangıç hem de varış noktalarında yığılmayı azaltıyor.