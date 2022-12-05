Şehir içi ulaşımda yeni trend minimobilite!

Mikromobilite kavramının hayatımıza girmesiyle elektrikli scooter'lar kısa mesafe ulaşımda önemli bir alternatife dönüştü. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde sıkça kullanılan elektrikli scooter’lar, paylaşımlı scooter şirketlerinin de çoğalmasıyla pek çok noktada görülmeye başlandı.

Kimilerinin yaya erişilebilirliği etkilemesi ve çevre kirliliği oluşturması yönüyle eleştirdiği elektrikli scooter’lar, artan kaza haberleriyle daha büyük bir endişeye dönüştü. ABD’de konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, 2017-2021 yılları arasında scooter kaynaklı kazalarda %450 artış yaşandığı görüldü. Öte yandan küresel danışmanlık şirketi McKinsey’nin yürüttüğü bir araştırmada, minimobilite kavramına ilham veren mini araçların geleceğin ulaşımında aktif olarak kullanılabileceği öngörüldü.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Ridee’nin Kurucu Ortağı ve Ürün Direktörü Baran Bedir, “Elektrikli scooter’lar kısa mesafede bireysel kullanıcıların ulaşım ihtiyaçlarına yanıt verse de büyük kentler bu araçların kullanımı için elverişli alanlar sağlamıyor. Öte yandan şehirlerdeki motorlu taşıt kalabalığı da hem taşıt sahipleri, hem de yayalar için eziyete dönüşüyor. Büyükşehirlerde yaşayanların şu an bir ara çözüme ihtiyacı var. Minimobilite kavramı bu noktada ümit veriyor” dedi.



10 KİŞIDEN 3’Ü MİNİ OTOMOBİL KULLANMAYA SICAK BAKIYOR



Üç ve dört tekerlekli, genelde bir veya iki kişilik araçları kapsayan minimobilite çözümleri, son dönemde ulaşım sektöründe yeni bir segment olarak dikkat çekti. McKinsey’nin 8 ülkede, 26 bin kişiyle yürüttüğü bir araştırmada da 10 kişiden 3’ünün gelecek dönemde mini otomobiller kullanmaya sıcak baktığı görüldü. Ridee’nin kurucu ortakları Murat Yılmaz ve Baran Bedir gelecek dönemde mobiliteye olan ihtiyacın artacağını belirtti. Danışmanlık şirketi McKinsey, minimobiliteye ilginin artması durumunda bu segmentin 2030’a kadar Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 100 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Yakın zamanda bu pazarda da hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Murat Yılmaz, “Bu tür araçlar bisikletler, scooter’lar ve bildiğimiz otomobiller arasında bir ara segment olarak konumlanıyor. Çoğunlukla elektrikle çalışan araçlar, scooter’lara göre daha uzun menzillerde, daha güvenli yolculuklar vaat ediyor. Boyutları gereği binek otomobillere kıyasla çok daha kolay park yeri bulunabilen mini araçlar, aynı zamanda standart elektrikli otomobillere göre daha hesaplı bir fiyatla sunuluyor. Öyle ki tüketicilerin %35’i, minimobilite araçlarının halihazırda sahip oldukları otomobillerin yerini alabileceğini düşünüyor. Şehirlerdeki park probleminin ve sürüş güvenliği endişelerinin çözümü minimobilite olacak” dedi.

Baran Bedir ve Murat Yılmaz

“YASAKLARA DEĞİL, ÇÖZÜMLERE İHTİYACIMIZ VAR”



ABD'nin Atlanta şehrinde bir süre önce elektrikli scooter’lar için yasak uygulamalarının başladığını hatırlatan Ride’nin Kurucusu Murat Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

”Geçtiğimiz haftalarda Georgia Institute of Technology araştırmacılarının yayımladığı bir raporda, Atlanta'da mikromobilite araçlarına yönelik kısıtlamaların başlamasıyla şehirde bir noktadan bir noktaya ulaşma süresinin %9 ila %11 arttığı gözlemlendi. Atlanta, ABD'nin nüfus itibarıyla en büyük 9. metropolitan bölgesi. İstanbul'un nüfusu bölgenin nüfusunun 3 katı. Gerek iklim değişikliğiyle ilgili kaygılar, gerek şehirler güncel durumu düşünüldüğünde mikromobiliteyi yasaklamayı değil, mevcut ulaşım altyapılarımıza nasıl adapte edeceğimizi düşünmeliyiz. Güvenlik, hız, park kolaylığı, çevresel ayak izi gibi tüm değişkenleri düşündüğümüzde tüm sorular küresel otomobil üreticilerinin de yöneldiği minimobilite çözümlerine çıkıyor.”