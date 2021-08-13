Sektör temsilcileri ÖTV düzenlemesini değerlendirdi: 53 bin TL'ye varan indirimler bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.



"PİYASA CANLANACAK"



Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için Hükümet Yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlandığını belirterek, "Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320.000 TL’ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır" dedi.

Hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin de hibrit modellere olan talebi canlandıracağını söyleyen Mersin, "Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir” diye konuştu.

ODD: SATIŞLARA OLUMLU YANSIYACAK

Konuyla ilgili Dünya gazetesine açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, kurdaki artış ve yüksek faizler nedeniyle otomobile erişimin giderek zorlaştığını, yapılan düzenlemenin satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.



Erce, yapılan düzenlemenin daha çok yüzde 80’lik ÖTV dilime giren araçları olumlu etkileyeceğini belirterek, "Yeni düzenlemenin esas etkileyeceği yer yüzde 50 yüzde 80 ÖTV dilimi geçişi. Daha önce yüzde 80'lik dilime giren birçok model yeni düzenleme ile yüzde 50 dilimine gireceği için burada fiyatlar yüzde 16 gerileyecek. Yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 45’e düşenlerde ise fiyat yüzde 3.3 geriliyor” bilgisini verdi.



Hibrit araçlara da destek gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erce, “Hibrit araçlara geçen yıl Ağustos ayında ÖTV matrah düzenlemesi yapılmamıştı. Orada da oran 135’ten 170’e çıktı. Yani teknolojileri destekliyor olmamız lazım. Bu da iyi oldu” dedi.



Hibrit araçlara yapılan desteğin Türkiye’de üretilen yerli modellerin satışlarını da artırması bekleniyor.