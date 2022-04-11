Sektörden çip sıkıntısıyla ilgili açıklamalar: 2023'te de devam edecek

Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine röportaj veren BMW'nin CEO'su Oliver Zipse çip sıkıntısının otomotiv sektörü için 2023 yılında da devam edeceğini söyledi.

Zipse, "Hala çip sıkıntısının zirvesindeyiz. Gelecek yıl iyileştirmeler görmeye başlamamızı bekliyorum, ancak yine de 2023'te temel bir kıtlıkla uğraşmak zorunda kalacağız" dedi.



VOLKSWAGEN'DEN 2024 AÇIKLAMASI



Cumartesi günü açıklama yapan Volkswagen'in CFO'su Arno Antlitz ise çip arzının 2024'e kadar talebi karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Üretimin 2019 yılı seviyesine dönmesiyle darboğazdan çıkılacağını söyleyen Antlitz, bunun çip için artan talebi karşılamak için yeterli olmayacağı görüşünde.