Siber saldırıya uğrayan otomobil devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, geçen yıl uğradığı siber saldırı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sektöre yönelik gümrük vergilerinin yol açtığı aylarca süren karışıklığın ardından Pazartesi günü gönüllü işten çıkarma programı başlattığını duyurdu.

JLR'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 40 binden fazla kişiden oluşan küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 4 bine kadar iş pozisyonu ortadan kaldırılabilir. Çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturan yaklaşık 34 bin kişi, İngiltere'de bulunuyor.

Otomobil devinin yaptığı açıklamada, "Stratejimizin bir sonraki aşamasını hayata geçirirken, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin (2,3 milyar dolar) tasarruf sağlamayı hedeflerken, gelişen küresel piyasa koşullarına da uyum sağlamamız gerekiyor." diye belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "JLR'nin maaşlı ve yönetim ekibi üyelerine şirketten ayrılma fırsatı sunan gönüllü işten ayrılma programı başlattığını meslektaşlarımıza ve sendika ortaklarımıza bildirdik." denildi.

JLR, Pazartesi günü daha detaylı bilgi vereceğini duyurdu ve İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın bu hafta başlarında şirketin yönetimiyle görüşmesi planlanıyor.

"ORGANİZASYONUMUZU DAHA BASİTLEŞTİRMELİYİZ"

Bu yeniden yapılanma, JLR'nin İngiltere'deki üretimini durduran ve mali durumunu ciddi şekilde etkileyen büyük bir siber saldırıdan bir yıl sonra gerçekleşiyor.

Hindistan merkezli Tata Motors'a ait olan JLR, bir aydan fazla bir süre üretimini durdurmak zorunda kalırken, bu durum şirkete 196 milyon sterline mal olmuştu.

ABD gümrük vergilerinden de etkilenen otomobil üreticisi, Mart ayında sona eren mali yılında 244 milyon sterlinlik bir zarar açıkladı; bu oran, 2024 ve 2025 yılları arasında elde edilen 1,8 milyar sterlinlik net kârla karşılaştırıldığında önemli bir düşüşü gösteriyor.

JLR yaptığı açıklamada, "Organizasyonumuzu daha da basitleştirmeli, verimliliği artırmalı ve daha büyük bir direnç oluşturmalıyız." dedi.

OTOMOBİL SEKTÖRÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİYOR

Siber saldırının etkisini geride bırakmak isteyen şirket, geçen hafta tamamen elektrikli yeni Range Rover modelinin siparişlerini almaya başladı .

Bu durum, otomobil sektörünün elektrikli araçlara doğru kaymasıyla birlikte Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin Çinli üreticilerden araçlarına yönelik artan baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Alman otomobil devi Volkswagen Perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim ve sendikaların on yılın sonuna kadar toplam 100 bin işten çıkarma konusunda anlaştığını ve bunun küresel otomotiv sektöründeki en büyük yeniden yapılanma olduğunu belirtti.

Şirket, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan 50 bin işten çıkarmaya ek olarak, yaklaşık 50 bin kişiyi daha işten çıkarmayı içeren bir planı onayladığını açıklamıştı .