Sıcaklar yolu patlattı, Toyota Corolla havaya uçtu

Trafikte ne kadar dikkatli olunursa olunsun kontrol dışında gelişen olaylara refleks vermek imkansızlaşıyor. ABD'de de meydana gelen olayda Toyota Corolla aksiyon gösterisine sahne oldu.



ABD'nin Missouri eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle yolda aniden şişme ortaya çıktı. Bozulan yolda fren yaparak kaçınma gerçekleştiremeyen sürücünin aracı uçarak geçmek zorunda kaldı.



Patlama sesinin hemen akabinde yol rampaya dönüştü ve Corolla sürücüsü çaresizce uçmak zorunda kaldı.



HAVA YASTIĞI AÇILABİLİR



Araçta görünen hasar oluşmasa da yollardaki çukurlar, yükseltiler aracın hava yastığı sensörlerini tetikleyerek patlamasına neden olabilir. Bundan dolayı sadece kaza değil, tek taraflı gerçekleştirilen ve sürücü kaynaklı olan çukur veya yükseltiye vurma gibi olaylarda hava yastıkları açılabilir.