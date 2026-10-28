Sıfır araç satışları eylül ayında fren yaptı

Türkiye otomotiv pazarında eylül ayı ve yılın ilk dokuz aylık dönemini kapsayan sıfır araç satış verileri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapora göre, hem aylık hem de yıllık bazda pazar genelinde hissedilir bir daralma yaşanıyor.

DOKUZ AYLIK BİLANÇO: SATIŞLARDA YÜZDE 13'LÜK DÜŞÜŞ

ODMD'nin açıkladığı verilere göre, ocak ve eylül aylarını kapsayan 2026 yılının ilk dokuz aylık döneminde, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,39 oranında küçüldü. Bu daralmayla birlikte toplam satış rakamı 803 bin 465 adet olarak kayıtlara geçti. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 927 bin 647 adet seviyesindeydi.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, düşüşün biraz daha belirgin olduğu göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıl 742 bin 687 adet olan dokuz aylık otomobil satışları, bu yıl yüzde 15,45 azalarak 627 bin 977 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarındaki kayıp ise daha sınırlı kaldı ve satışlar yüzde 5,12'lik bir düşüşle 175 bin 488 adet seviyesinde gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 27 AZALDI

Sadece eylül ayını mercek altına aldığımızda, pazardaki küçülme ivmesinin bir miktar arttığı görülüyor. Eylül 2026'da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 24,33 oranında daralarak 83 bin 469 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 27,80 oranında ciddi bir azalma göstererek 63 bin 736 adede inerken, hafif ticari araç satışları yüzde 10,42'lik düşüşle 19 bin 733 adet olarak raporlandı.

TARİHSEL ORTALAMALARA GÖRE PAZARIN DURUMU

Rapor, mevcut durumu sadece geçen yılla değil, beş ve on yıllık ortalamalarla da kıyaslıyor. Bu uzun vadeli bakış açısı, pazarın kısa vadedeki düşüşe rağmen tarihsel ortalamalara göre belirli bir gücü koruduğunu gösteriyor.

Beş yıllık eylül ayı ortalamalarına bakıldığında, toplam pazarın yüzde 0,8, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 10,7 oranında büyüme kaydettiği anlaşılıyor. Ancak aynı dönemde otomobil satışları, beş yıllık ortalamanın yüzde 1,9 gerisinde kaldı.

On yıllık geniş perspektiften incelendiğinde ise tablonun çok daha pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Eylül 2026 verileri on yıllık ortalamalarla kıyaslandığında; toplam pazarın yüzde 17,8, otomobil satışlarının yüzde 15,1 ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 27,5 oranında yukarıda olduğu görülüyor.