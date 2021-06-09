Sıfır araçlara 'ekspertiz' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların ekspertiz yaptırdıktan sonra faturalarını almaları gerektiğini söyleyerek, "Burada da bir mal alışı yok, hizmet alışı var. Ekspertizler, bu konuda yetkilendirilmiş şirketlerdir. Dolayısıyla yaptığı ekspertiz ile bize fatura vermek zorunda. Onun vermiş olduğu rapora göre paramızı ödeyip malımızı alıyoruz. Burada ekspertizin verdiği rapor aslında tüketiciyi bağlamıyor, kendisini bağlıyor. Vatandaş eğer ekspertiz raporunu almış, daha sonrada o raporun eksik veya hatalı olduğunu fark etmişse hakem heyetine, eğer 2021 senesi için 11 bin 300 TL’nin üzerindeyse tüketici mahkemesine başvuracak” ifadelerini kullandı.



"SIFIR ARAÇ ALSANIZ BİLE MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN"



Şahin, sıfır araçlarda da hataların olduğunu söyleyerek, “Ekspertizler genelde ikinci el araçlar için düşünülüyor. Biz Tüketiciler Birliği olarak ısrarla diyoruz ki, sıfır araç alsanız bile mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el araçlara da ister yaptırın ister yaptırmayın. O sizin keyfinize kalmış. Çünkü sıfır araçlarda bile o kadar çok mahkeme kararı var ki. Sıfır araçlarda bile taşıyan TIR'ların devrilmesinden kaynaklı hatalar var. Hasarlar servislerde giderilip sıfır araç şeklinde satılıyor. Vatandaş aslında daha düşük değere alabileceği araca daha yüksek bedel ödüyor. Çünkü sıfır zannediyor. Burada da ekspertizin önemi ortaya çıkıyor. Vatandaş mutlaka ekspertiz raporu alsın" dedi.

"EKSPERTİZ SİZİN SİGORTANIZ"

'100 bin TL’lik araç için 200-300 TL’lik ekspertiz muayenesinden kaçınmayın' diyen Şahin, "Çünkü o sizin sigortanız olacak. O sigorta daha sonra size dönecek, hakkınızı arayacaksınız. Çünkü ekspertizler artık eskisi gibi gecekondu tarzı konulan şirketler değil, Ticaret İl Müdürlüklerinin denetimine tabidir. Orada her türlü yaptırımı il müdürlükleri uygulayabilir. Bizde hakkımızı alabiliriz. Çünkü satın aldığımız kişi olmayabilir veya bulamayabiliriz. O kişi batabilir, kaçabilir ve üzerine bir mal varlığı olmaya bilir. Fakat ekspertizler şirkettir ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetimine tabidir. Hakkımızı her zaman için ekspertizden alabiliriz. Onun için mutlaka bir araç aldığımızda ekspertiz raporu almalıyız” diye konuştu.

