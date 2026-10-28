Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan yeni rapor, Türkiye otomobil pazarında yıllardır süregelen bir değişimin artık son noktaya ulaştığını gösteriyor. Sıfır kilometre araç satışlarında manuel vites tercihi, küresel trendlere paralel olarak ülkemizde de neredeyse sıfıra inmiş durumda.

SATIŞLARDA OTOMATİK ŞANZIMANIN MUTLAK ÜSTÜNLÜĞÜ

ODMD'nin paylaştığı Ocak-Eylül 2026 dönemi verilerine göre, satılan otomobillerin yüzde 97,2'sini otomatik şanzımanlı modeller oluşturdu. Bu dokuz aylık dönemde 610 bin 177 adet otomatik vitesli araç alıcı bulurken, manuel vitesli otomobil satışları sadece 17 bin 800 adette kaldı ve pazar payı yüzde 2,8 seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı döneminde otomatik vitesin payı yüzde 94,3 olarak ölçülmüştü.

Sadece eylül ayına bakıldığında ise tablonun çok daha keskin olduğu görülüyor. Eylül 2026'da satılan 63 bin 51 aracın yüzde 98,9'u otomatik vitesli olarak kayıtlara geçti.

SEGMENTLERE GÖRE TERCİHLER NASIL ŞEKİLLENDİ?

Raporun segment detayları, otomatik vitesin sadece lüks sınıfta değil, her kategoride standart hâline geldiğini kanıtlıyor. Ocak-Eylül döneminde A (mini), D (orta) ve E (lüks) segmentlerindeki araçların tamamı, yani yüzde 100'ü otomatik şanzımanla satıldı. F segmentinde bu oran yüzde 99,8 olurken, pazarın en çok tercih edilen B segmentinde yüzde 98, C segmentinde ise yüzde 96 olarak gerçekleşti. Özellikle C segmentinde geçen yıl yüzde 90,4 olan otomatik vites payının bu yıl yüzde 96'ya çıkması, manuel seçeneğinin aile otomobillerinde de tamamen gözden düştüğünü ortaya koyuyor.

TÜKETİCİ NEDEN MANUELDEN VAZGEÇTİ?

Manuel vitesin pazardan silinmesi aslında sürpriz bir gelişme sayılmaz. Türkiye genelinde, özellikle büyükşehirlerde her geçen gün artan araç sayısı ve yoğunlaşan trafik, sürücüleri daha konforlu seçeneklere yönlendiriyor. Yeni ehliyet alan ve trafiğe yeni çıkan acemi sürücü sayısındaki artış da otomatik vites talebini yukarı taşıyan önemli nedenler arasında bulunuyor. Sürücüler artık dur-kalk trafikte debriyaj yorgunluğu yaşamak istemiyor.

Bununla birlikte, otomatik şanzıman teknolojilerinin eski yıllara kıyasla çok daha verimli, sarsıntısız ve sorunsuz çalışması tüketici güvenini artırıyor. Artık sadece bireysel kullanımlarda veya aile otomobillerinde değil, kurumsal filolarda ve hafif ticari araçlarda bile otomatik vites kullanımı bir lüks olmaktan çıkıp standart bir ihtiyaç olarak görülüyor. Maliyet ve yakıt tasarrufu sebebiyle manuel vites tercih eden kitle, gelişen şanzıman teknolojileri sayesinde bu alışkanlığını tamamen geride bırakmış bulunuyor.