Skoda elektrik dönüşümünü hızlandırıyor: 2026'ya kadar 3 yeni model

Skoda planlanandan 4 yıl önce çıkaracağı 3 yeni modelle elektrik dönüşümünü öne çekiyor.

Daha önce marka tarafından 2030 yılına kadar ürün yelpazesindeki elektrikli oranını yüzde 70'e çıkaracağını açıklamıştı.

Volkswagen Grubu'nun patronu Klaus Zellmer, Handelsblatt Business Daily'ye yaptığı açıklamada, "2026 yılına kadar üç elektrikli modelle geliyoruz ve daha fazlası da gelecek. Bu, daha önce duyurduğumuzdan daha erken" dedi.

Zellmer, "2026 yılına kadar elektromobiliteye 5,6 milyar euro yatırım yapıyoruz. Bu, bir yıl önce planladığımızdan yaklaşık yüzde 80 daha fazla" ifadelerini kullandı.



VİSİON 7S TANITILDI

Enyaq şu anda Skoda'nın tek tam elektrikli modeli. Enyaq, VW ID4'ün MEB platformunu kullanıyor.

Ağustos ayında Skoda, ürün portföyünün en üst noktasını tamamlayacak olan yedi koltuklu crossover için Vision 7S konseptinin önizlemesini yaptı.

Zellmer, Ağustos ayında gelecek olan Skoda'nın iki yeni elektrikli modelinin küçük ve kompakt bir crossover olacağını söyledi.

