Skoda, ilk 6 ayda küresel satışlarını artırdı

Çek marka, ilk 6 ayda Batı Avrupa’da yüzde 31 artış ile 236 bin 900 adet, Orta Avrupa’da yüzde 33 artış ile 92 bin 800 adet artış ile dikkat çekti.



Bununla birlikte ilk yarıda en çok tercih edilen model 97 bin 800 adet satış ile Octavia oldu. Octavia’yı 58 bin 400 adet ile Kamiq, 56 bin 200 adet ile Kodiaq, 52 bin 700 adet ile Karoq, 48 bin 300 adet ile Fabia, 34 bin 600 adet ile Superb izledi. Bununla birlikte Enyaq iV ailesinin satış adedi 31 binin üzerinde gerçekleşti.



6 YENİ LEKETRİKLİ MODEL GELİYOR



Skoda elektrikli ürün atağını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda tüm segmentlerde 6 yeni elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor. Tam elektrikli Skoda Elroq SUV modeli, önümüzdeki yıl tanıtılacak ilk sıfır emisyonlu araç olarak markanın elektrikli ürün gamına katılacak. Elektrikli mobilite alanında önemli yatırımlarını sürdüren Skoda, Mlada Boleslav’da 500 bininci batarya sistemini üreterek yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Skoda, geçtiğimiz günlerde tanıttığı güncellenen Scala ve Kamiq modellerinin yanı sıra 2023’ün ikinci yarısında yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin örtüsünü kaldıracak.