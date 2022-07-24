Skoda, yeni tasarım dilinden ipuçları paylaşmaya başladı

Tamamen yeni, çok yönlü bir kabin mimarisi üzerine geliştirilen VISION 7S'in, yedi kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Kabin oluşturulurken sürdürülebilir materyaller kullanışmış.



Yeni tasarım dilinin ilk konsept aracı VISION 7S tamamen elektrikli olmanın avantajlarını kullanıyor.

YÜKSEK FONKSİYONELLİK



Yeni VISION 7S konsept aracın kabininde, simetrik bir tasarım tercih edilmiş. Pratil kullanım için dokunsal kontroller ve yeni tasarlanmış direksiyon da sürüşü kolaylaştırıyor. Entegre çocuk koltuğu, orta konsolda bulunuyor. Ön koltukların sırtlıkları, ikinci ve üçüncü sıradaki yolcuların multimedya cihazları için tutucularla donatılmış.



KABİNDE DİNLENME VE SÜRÜŞ MODU



VISION 7S’in geniş kabini sürüş ve dinlenme olmak üzere iki farklı modda kullanılabiliyor. Sürüş modunda, tüm kontroller ideal konumlarına ayarlanıyor ve sürüş sırasında ilgili tüm bilgileri görüntülemek için merkezi dokunmatik ekran dikey olarak hizalanıyor.



Dinlenme modu ise araç şarj olurken veya dinlenmek için durulduğunda etkinleştirilebiliyor. Bu modda direksiyon ve gösterge paneli öne doğru kayıyor. Böylece birinci ve ikinci sıra koltuklar için daha rahat bir oturma pozisyonu ayarlanabiliyor.