Skoda yeni Karoq’un tasarım çizimlerini paylaştı

Gösterilen iki yeni tasarım çiziminde Karoq, ön bölümüyle dikkat çekiyor. Genişletilmiş, altıgen tasarımlı ön panjuru ve sportif bir görünüme kavuşan hava girişlerini, inceltilmiş farlar ve yeni tasarımlı LED gündüz sürüş aydınlatmaları tamamlıyor. LED gündüz sürüş aydınlatmalarının altında ise bağımsız bir LED modül bulunuyor.

Karoq’un yeniden tasarlanan arka bölümünü gösteren diğer çizimde daha uzun arka spoyler ve dinamik bir görüntü sunan arka siyah difüzör öne çıkıyor. Arka aydınlatma grubunda ise yenilenen ve daha keskin hatlara sahip bir far tasarımı dikkat çekerken ön farlar gibi inceltilen ve aracın genişliğini vurgulayan bir tasarım sunuluyor. Burada da Skoda’nın imzası olan kristal detaylar ve karakteristik C şeklindeki far tasarımı kendisini gösteriyor.