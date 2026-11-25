Küresel otomotiv grubu Stellantis , motor sporları yapılanmasında köklü bir yön değişikliğine giderek kaynaklarını doğrudan son kullanıcıya ulaşan modellere aktarma kararı aldı. Şirketin 23 Kasım 2026 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinden paylaştığı resmî açıklamaya göre grup, FIA Dünya Şampiyonası seviyesindeki fabrika destekli yarış programlarını sonlandırıyor. Bu adımla birlikte motor sporları bütçesi ve mühendislik birikimi, müşteri yarışları ile yüksek performanslı yol otomobillerinin geliştirilmesine yönlendiriliyor.

WEC VE FORMULA E DEFTERİ KAPANIYOR

Alınan karar doğrultusunda Stellantis bünyesindeki markaların iki büyük uluslararası şampiyona macerası kademeli olarak noktalanıyor. Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) kapsamındaki 9X8 hiper otomobil programı 2026 sezonunun tamamlanmasıyla sona eriyor. Elektrikli tek koltuklu yarış serisi Formula E'de Citroën ve Opel markalarıyla yürütülen fabrika operasyonları ise 2027 yazında bitecek 13'üncü sezonun ardından durduruluyor.

Uluslararası iki önemli organizasyondan çekilme kararı Stellantis Motorsport için belirgin bir geri adım anlamı taşısa da yönetim, pistlerde edinilen teknik uzmanlığın boşa gitmeyeceğini vurguluyor. WEC ve Formula E süreçlerinde geliştirilen teknolojilerin, önümüzdeki yıllarda seri üretim otomobillere aktarılacak yeniliklere temel oluşturması amaçlanıyor. Şirket ayrıca fabrika takımlarının kapanmasından etkilenecek çalışanları bünyesinde tutmayı ve bu personeli müşteri yarışları ile yüksek performanslı araç geliştirme birimlerinde değerlendirmeyi planlıyor.

MARKALARDAN YENİ PERFORMANS MODELLERİ GELİYOR

Yeni yapılanmanın en dikkat çeken ayağını, grubun Avrupa merkezli markaları için hazırlanan sportif yol otomobilleri oluşturuyor. Stellantis Motorsport, pist tecrübesini doğrudan showroom modellerine yansıtarak Alfa Romeo ve Maserati için özel yüksek performanslı otomobillerin geliştirilmesine katkı sunacak. Bunun yanında grubun hacim odaklı markalarında da sportif donanım ve performans türevlerinin önü açılıyor; bu kapsamda Alfa Romeo'nun Veloce, Peugeot'nun GTi, Lancia'nın HF ve Opel'in GSE versiyonları genişletilerek yollara çıkacak.

Son dönemde grubun mali baskılar nedeniyle heyecan verici projeleri rafa kaldırabileceğinden endişe duyan otomobil tutkunları için bu taahhüt olumlu bir sinyal veriyor. Yeni Quadrifoglio modelleri, safkan GTi hatchback seçenekleri, Ypsilon HF'yi takip edecek yeni Lancia türevleri ve özel Maserati projeleri beklentileri yükseltiyor. Yine de

kurumsal sunumlarda paylaşılan bu hedeflerin ne ölçüde somut ve sürüş odaklı yol otomobillerine dönüşeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.

FASTLANE 2030 PLANI VE MÜŞTERİ YARIŞLARI

Motor sporlarındaki bu kaynak aktarımı, Stellantis'in beş yıllık "FaSTLAne 2030" stratejik planıyla doğrudan örtüşüyor. Yeni ürün geliştirmeye, kalite artışına ve daha geniş pazar kapsamına odaklanan bu beş yıllık yol haritası, Avrupa pazarında 25'i tamamen yeni olmak üzere toplam 50 ürün lansmanı ve model güncellemesini içeriyor. Grubun Paris Otomobil Fuarı'nda sergilediği ve aralarında Citroën 2CV ile Peugeot E-T16 gibi iddialı çalışmaların da yer aldığı dokuz konsept otomobil, bu ürün atağının ilk ipuçlarını veriyor.

Diğer yandan Stellantis motor sporlarından tamamen kopmuyor. Çok markalı müşteri ralli otomobili satışlarında güçlü bir konuma sahip olan şirket, özel takımlara ve sürücülere yarış aracı tedarik ettiği müşteri yarışları operasyonlarını büyütmeye devam edecek. Böylece grup, yüksek maliyetli fabrika takımlarını finanse etmek yerine ticarî açıdan sürdürülebilir bir yarış modelini koruyacak.