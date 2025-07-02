Stellantis sıkıntıda... Fabrikaları kapanabilir

Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis'in Avrupa başkanı Jean-Philippe Imparato, CO2 emisyon hedeflerine uymadıkları için Avrupa Birliği tarafından ağır para cezalarına çarptırılma riski nedeniyle fabrikalarını kapatmak zorunda kalabileceklerini söyledi.



Stellantis CO2 emisyonlarını azaltmak için daha fazla elektrikli araç satmak ya da bloğun iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlama çabalarının bir parçası olarak ceza riskiyle karşı karşıya. Otomobil endüstrisi, cezalar sadece 2025 yerine 2025-2027 emisyonlarına dayalı olacağından, uyum için daha fazla zaman için başarılı bir şekilde lobi yaptı.



Imparato, hedeflerin otomobil üreticileri için hala ulaşılamaz olduğunu ve şirketini "iki-üç yıl" içinde 2,5 milyar avroya (2,95 milyar dolar) varan cezalara maruz bıraktığını söyledi.



Roma'da parlamentonun alt kanadında düzenlenen bir konferansta konuşan Imparato, bu yılın sonuna kadar düzenleyici durumda önemli değişiklikler yapılmazsa "zor kararlar almak zorunda kalacağız" dedi.