Stellantis ve LG'den batarya tesisi yatırımı

Stellantis ve LG Energy Solutions şirketlerinin Kuzey Amerika’da batarya hücreleri ve modülleri üretmek için ortak bir girişim oluşturmak üzere mutabakat anlaşması yaptığı duyuruldu.

2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen tesis, yıllık 40 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni tesiste üretilen bataryalar, Stellantis bünyesindeki markalara ait şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç dışında yeni nesil elektrikli araçlarda da kullanılmak üzere ABD, Kanada ve Meksika’daki Stellantis montaj tesislerine tedarik edilecek.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, "2030 yılına kadar minimum 260 gigawatt saat kapasiteye ulaşmamıza yardımcı olmak için Stellantis portföyüne eklenecek bir sonraki 'giga fabrikayı' belirlemiş olduk. Bu stratejik projede yer alan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

LG Energy Solution Başkanı ve CEO'su Jong-hyun Kim ise, "Stellantis ile bir ortak girişim kurmak, uzun süredir devam eden ortaklığımızda önemli bir kilometre taşı olacak. LGES olarak benzersiz teknik becerilerimizi ve seri üretim kapasitemizi kullanarak bölgedeki potansiyel müşterilerimize batarya çözümleri sağlayıcısı olarak kendimizi konumlandıracağız" dedi.

30 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Stellantis'te, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmeye 30 milyar eurodan fazla yatırım planlalıyor. Yeni tesisin temellerinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde atılması hedefleniyor.