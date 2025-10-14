Stellantis'in görünümü düştü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, Stellantis'in not görünümünü negatife çevirdi ancak mevcut notlarını korudu.



Moody's, Chrysler, Fiat, Jeep ve diğer otomobil markalarının sahibi şirketin karşı karşıya olduğu finansal risklere işaret ettiler.



Stellantis'in zayıf faaliyet performansını ve şirketin karlılığı ile serbest nakit akışı yaratma kapasitesinin ne kadar toparlanabileceğine dikkat çeken analistler ayrıca, otomobil bayilerinin stoklarını azaltması, çeşitli marka modellerine olan talebin düşmesi ve şirketin yeni ürün lansmanlarında gecikmeler yaşaması nedeniyle otomobil üreticisinin 2024 başından bu yana azalan pazar payına işaret etti.



Moody's analistleri "Ayrıca Avrupa'daki zorlu piyasa koşulları ve ABD ithalat tarifelerinin etkisi karlılık ve nakit akışı üzerinde daha fazla baskı oluşturdu" diye yazdı.



Derecelendirme kuruluşu, otomobil üreticisinin zayıflayan ancak hala güçlü likidite profili ve dayanıklı küresel ölçeği gibi faktörleri gerekçe göstererek Stellantis'in notlarını fiilen düşürmekten kaçındı.



Stellantis, yatırım yapılabilir not spektrumunun alt ucunda yer alan Baa2 düzeyinde bir Moody's ihraççı notu taşıyor.