Subaru, performans tutkunlarının kalbinde özel bir yeri olan WRX modeline, efsanevi STI ruhunu yeniden aşılayan yeni bir versiyon eklediğini duyurdu.

Japon otomobil üreticisi, içten yanmalı motorları yaşatmak için attığı bu son adımda, heyecan verici yeni bir modeli gün yüzüne çıkardı: Subaru WRX STI Sport R. Yeni model, sadece manuel şanzımanı geri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürüş dinamiklerini iyileştiren önemli donanım güncellemelerini de beraberinde sunuyor.

EFSANEVİ ŞANZIMAN YENİDEN TASARLANDI

Yeni WRX STI Sport R modelinin en çok dikkat çeken özelliği, önceki nesil WRX STI modelinde kullanılan ve dayanıklılığıyla bilinen TY85 kodlu ağır hizmet tipi manuel şanzımanın geri dönüşü oldu. Ancak Subaru mühendisleri bu eski şanzımanı olduğu gibi yeni modele aktarmakla yetinmedi. Yapılan özel iyileştirmeler sayesinde vites geçişlerindeki boşluk hissi yüzde 60 oranında azaltıldı. İç toleransların ve sürtünme değerlerinin optimize edilmesiyle birlikte çok daha hızlı, hassas ve tatmin edici bir mekanik vites geçiş hissiyatı elde edildi.

Kaputun altında ise markanın tanıdık 2.4 litrelik turboşarjlı dört silindirli boxer motoru görev yapmaya devam ediyor. 271 beygir güç ve 375 Nm tork üreten bu motor, yenilenen manuel şanzıman üzerinden gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor. Araç, 245/35 R19 ebatlarındaki Bridgestone Potenza lastiklerle sarılmış 19 inç alaşım jantlar üzerinde yola çıkıyor.

SADECE ŞANZIMAN DEĞİL, PERFORMANS DA GÜNCELLENDİ

Subaru, araca sadece manuel bir şanzıman eklemekle kalmadı; motor yönetim sisteminde de bu yeni donanıma özel ince ayarlar yaptı. Gözden geçirilen elektronik gaz kelebeği ve turbo basınç kontrolleri, sürücünün gaza her dokunuşunda turbo gecikmesini en aza indirerek çok daha canlı bir tepki sağlıyor. Ayrıca otomatik devir eşleştirme sistemi sayesinde vites küçültmelerde motor devri otomatik olarak ayarlanıyor. Geleneksel "heel and toe" tekniğini kullanmak isteyen sürücüler için sistem kapatılabilirken, teknolojinin sunduğu bu destek sürüş konforunu büyük ölçüde artırıyor.

Yeni modelin sürüş dinamiklerini tamamlayan en önemli unsurlardan biri de özel olarak kalibre edilmiş, elektronik kontrollü ZF amortisörler. Bu sistem, keskin yol tutuşu ile günlük sürüş konforu arasında ideal bir denge kurmayı hedefliyor. Frenleme tarafında ise Brembo imzalı yüksek performanslı bir sistem kullanılıyor. Önde altı pistonlu, arkada iki pistonlu kaliperler, delikli fren diskleriyle birleşerek aracı güvenle durduruyor.

JAPONYA PAZARI İÇİN BÜYÜK BİR DÖNÜŞ

Yeni STI Sport R, özellikle Japonya pazarı için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Zira güncel nesil WRX, 2019 yılından bu yana Japonya'da sadece CVT otomatik şanzımanla satılıyordu.

Bu durum, manuel vites tutkunu yerel müşterileri oldukça hayal kırıklığına uğratmıştı. Geçtiğimiz dönemde sadece 600 adetle sınırlı üretilen ve kura ile satılan özel "WRX STI Sport#" versiyonuna gösterilen yoğun ilgi, markayı bu konuda yeniden düşünmeye itti. Gelen yüksek talep, Subaru'yu sınırlı üretim yerine manuel vitesli bir modeli standart ürün gamına eklemeye ikna etti.

Subaru, yeni modelin Japonya pazarında aylık 330 adet satılmasını hedefliyor. Kasım ayının ortasında siparişe açılan modelin başlangıç fiyatı ise güncel yaklaşık 35 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Müşteriler aracı; efsanevi WR Blue Pearl rengi başta olmak üzere seramik beyaz, buz gümüşü, manyetit gri, kristal siyah, ateş kırmızısı, galaksi moru ve safir mavisi gibi sekiz farklı dış renk seçeneğiyle sipariş edebiliyor.

Tüm bu heyecan verici gelişmelere rağmen bir noktanın altını çizmek gerekiyor: Bu araç, isminde STI takısı taşısa da efsanevi "WRX STI" modelinin tam anlamıyla yeniden doğuşu değil. Subaru, efsanevi performans bayrağını taşıyan tamamen yeni bir STI modeli çıkarmak yerine, mevcut WRX serisini çok daha donanımlı ve sportif bir manuel versiyonla zenginleştirmeyi tercih etti. Yine de Japon üreticinin bu kadar özel bir paketi sınırlı üretim bir koleksiyon aracı olarak değil de standart bir üretim modeli olarak sunması, otomobil tutkunları için oldukça sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor.