Subaru, 5 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Subaru Viziv Adrenaline Concept” adını verdiği konsept otomobilini tanıtacak.

Fuarda ayrıca Boxer motor ve elektrikli motorun birlikte kullanıldığı hibrit e-BOXER motora sahip iki Subaru modelinin de ilk gösterimi gerçekleştirilecek.

Subaru basın toplantısı 5 Mart’ta yerel saatle 10:45’te (Türkiye saati ile 12:45’te) Subaru standında gerçekleştirilecek.