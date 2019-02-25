Subaru, 5 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Subaru Viziv Adrenaline Concept” adını verdiği konsept otomobilini tanıtacak.
Fuarda ayrıca Boxer motor ve elektrikli motorun birlikte kullanıldığı hibrit e-BOXER motora sahip iki Subaru modelinin de ilk gösterimi gerçekleştirilecek.
Subaru basın toplantısı 5 Mart’ta yerel saatle 10:45’te (Türkiye saati ile 12:45’te) Subaru standında gerçekleştirilecek.
Subaru’dan yepyeni bir konsept
ntv.com.trOtomobil
Subaru, Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Subaru Viziv Adrenaline Concept” modelini tanıtacak.
Subaru, 5 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Subaru Viziv Adrenaline Concept” adını verdiği konsept otomobilini tanıtacak.