Sürücülerin korkulu rüyası "sihirli kavşak"ta Tesla üç tur attı

İngiltere’nin Wiltshire kentindeki Swindon kasabasında yer alan ve “Sihirli Kavşak” olarak bilinen mini döner kavşak sistemi, karmaşıklığıyla ün salmış durumda.

Beş küçük kavşağın saat yönünde, bunların çevresindeki büyük bir kavşağın ise saat yönünün tersine dönmesiyle işleyen bu sistem, birçok sürücü için içinden çıkılması güç bir yapıya sahip.

Ancak bu zorlu yapı, Tesla’nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemine engel olamadı. Şirket, bir Model 3 aracını tamamen otonom modda kavşağa göndererek teknolojisinin ne denli geliştiğini gözler önüne serdi.

Yayınlanan görüntülerde aracın döner kavşakta yalnızca bir değil, üç kez sorunsuz şekilde manevra yaptığı görüldü.

O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük ilgisi çekti.

Tesla’dan yapılan açıklamada, “Tam Otonom Sürüş (Denetimli), sürekli olarak birden fazla yönden gelen araçlara uyum sağlayarak bu ortamda yolunu buldu ve öngörülemeyen, yüksek basınçlı sürüş ortamlarıyla başa çıkma yeteneğini sergiledi” denildi.

1972’de hizmete açılan Sihirli Kavşak, zamanla Swindon’un simgelerinden biri haline gelirken, kupalardan takvimlere uzanan bir ürün yelpazesine de ilham oldu. 2009’da “İngiltere’nin en korkutucu dördüncü kavşağı” seçilen bu yapı, artık sadece bir yol geçidi değil, teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seren bir test sahnesi olarak da dikkat çekiyor.

Tesla’nın FSD sistemi şu anda ABD, Kanada, Meksika ve Porto Riko’da kullanıma açık. Şirketin yakın zamanda İngiltere pazarına da adım atması bekleniyor.