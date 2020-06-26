Survivor ödülü Skoda Kodiaq Türkiye satış fiyatı ne kadar? Skoda Kodiaq özellikleri neler?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.

Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu.



Yarışmada ödül olarak verilen lüks araç ise merak konusu oldu.

Volkswagen gurubunda bulunan Çek marka Skoda'nın 2016 yılında tanıttığı Kodiaq modeli Türkiye'de satılan SUV modellerinden biri.

7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ

İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir Skoda geleneği olan ''alan mühendisliği'' sayesinde uzun süreli seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima garanti altında.

DİNAMİK ŞASİ KONTROL SİSTEMİ



Kodiaq'ın yüksek performans ve sürüş keyfine kişisel dokunuşunuzu katmak için tercih edebileceğiniz Dinamik Şasi Kontrol Sistemi, sönümleme ve yönlendirme özelliklerini, tercih ettiğiniz sürüş moduna göre ayarlayabilmenizi sağlar. Sistem Normal, Eco, Sport, Individual modlarına ilave olarak 4×4 özelliğine sahip araçlarda Snow moduna sahiptir.

Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan "Elektrikli Bagaj Kapağı" özelliğine ilave olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan "Sanal Pedal" özellikleri Kodiaq'ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

SKODA KODİAQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de 4 versiyonla satışta olan Kodiaq, 264 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 264.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 294.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 329.900 TL

2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 L&K Crystal 574.400 TL