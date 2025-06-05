Suzuki Swift'in üretimi durdu

Suzuki Motor'un, Çin'in nadir toprak metalleri kısıtlamaları nedeniyle 26 Mayıs'tan bu yana Japonya'daki Swift model otomobillerinin üretimini durdurduğu bildirildi.



Nikkei'nin haberine göre,Japon otomobil üreticisi, popüler modelin 6 Haziran'a kadar planlanan üretim durdurmasını duyurmuştu, ancak bir neden belirtmemişti.