Suzuki Swift'in üretimi durdu

Suzuki, Çin'in nadir metal kısıtlaması nedeniyle Swift araçlarının üretimini durdurduğunu açıkladı.

Suzuki Swift'in üretimi durdu

Suzuki Motor'un, Çin'in nadir toprak metalleri kısıtlamaları nedeniyle 26 Mayıs'tan bu yana Japonya'daki Swift model otomobillerinin üretimini durdurduğu bildirildi.

Nikkei'nin haberine göre,Japon üreticisi, popüler modelin 6 Haziran'a kadar planlanan üretim durdurmasını duyurmuştu, ancak bir neden belirtmemişti.

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