Suzuki Swift'in üretimi durdu
Suzuki, Çin'in nadir metal kısıtlaması nedeniyle Swift araçlarının üretimini durdurduğunu açıkladı.
Suzuki Motor'un, Çin'in nadir toprak metalleri kısıtlamaları nedeniyle 26 Mayıs'tan bu yana Japonya'daki Swift model otomobillerinin üretimini durdurduğu bildirildi.
Nikkei'nin haberine göre,Japon otomobil üreticisi, popüler modelin 6 Haziran'a kadar planlanan üretim durdurmasını duyurmuştu, ancak bir neden belirtmemişti.
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