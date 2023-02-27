Talep var araç yok: Deprem sonrası otomobil ve karavana hücum

Otomotiv pazarında çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle zaten sorunlu olan arz-talep sorunu deprem felaketleri sonrası daha da arttı.

İstedikleri sayıda otomobil ithal edemeyen firmalar araçları bayilere gelmeden daha yolda hatta üretim bandında satışa başladı. Hatta, bazı markalarda bu yılın sonuna kadar olan kotalar dolduğu için sipariş sırasına da girilemiyor.



Daha önce yatırım aracı olarak görülen otomobil, yaşanan deprem felaketinin ardından sığınılacak bir alan olarak da görülmeye başlandı. Bu nedenle daha önce yaşanan büyük depremlerde olduğu gibi bütçesi yeten sıfır kilometre araç için bayilerde sıraya girdi.



99 DEPREMİ SONRASI REKOR

Otomobil pazarı 1999 Gölcük depremi sonrasında talepteki artışla satış rekoru kırmıştı. 1999'u 380 bin adetlik satışla tamamlayan otomotiv pazarı, 2000 yılında 620 bin adedi geçmişti.

KARAVANA HÜCUM

Ülkemizde pandemi ile birlikte artan karavan talebi, depremde sığınılacak konforlu bir alan olmasıyla daha artmaya başladı.

2019 yılında 3 bin adet olan karavan satışları 2022 yılında dörde katlanarak 12 bin adeti geçti. Bu rakamın 2023 sonunda ise 15-16 bin adedi görmesi bekleniyor.

Önde gelen otomobil markaları kendi karavan modellerini satışa sunarken, artan talep nedeniyle arz yetersiz kalıyor. Bazı modellerde karavan satın almak isteyenler için bir yıl sonrasına gün veriliyor.