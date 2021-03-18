TAYSAD Başkanı Kanca: Tofaş'ın bu kararı sürpriz oldu

Murat Şahin/ntv.com.tr

Dijitalleşen otomotiv sektöründe yaşanan çip sorunu devam ediyor. Oyak Renault, 15-22 Mart tarihleri arasında fabrikalarında üretime kısa bir süreliğine ara verileceğini duyurmasının ardından, Tofaş'tan da benzer bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Tofaş'ın üretimi durdurma kararının bir sürpriz olduğunu söyledi.

Kanca, "Tofaş'ın üretimi durdurma kararı beklenen bir durum değildi. Sektörel olarak bazı firmaların hammadde ve parça tedariğinde sıkıntı yaşadığını biliyorduk ama bugüne kadar gelebilmişlerdi. Bunun devam edeceğini düşünüyorduk. Tofaş'ın bu kararı sürpriz oldu bizim için. Bu sürpriz karar şu ana kadar kısmi sorunlu devam eden üreticilerinde benzer bir çözüme gidebileceğini gösteriyor" dedi.

"CORONA BİTMEDEN SORUN BİTMEZ"

Sorunun sadece çip eksikliği olmadığını belirten Kanca, "Genel anlamda bir işleyiş sorunu var. Pandemi öncesi döneme kadar düzgün işleyen dünya ticareti ve otomotiv tedarik zincirinde kopmalar var. Son bir kaç ayda çip, konteyner yokluğu, çelik, sac gibi hammaddelerde yaşanan temin sorunu üretimi durduran faktörler arasında. Covid-19 sorunu tam bitmeden bu sorunlar devam edecek gibi gözüküyor" değerlendirmsinde bulundu.

"TEK SEBEP TEDARİK SORUNU DEĞİL"

Bu tedarik sorunlarının fabrika kapanmaları için tek sebep olmadığına değinen Kanca şöyle devam etti: Bu kapanmaların başka bir sebebi de piyasa. Türk otomotiv sanayinin en büyük pazarı Avrupa Birliği. Üretimimizin yüzde 75'ini neredeyse Avrupa'ya gönderiyoruz. Ocak, Şubat aylarında rakamlara baktığımızda bir önceki seneye göre yüzde 20 civarında bütün Avrupa'da düşüş var. Bu düşüşler varken otomotiv sektörünün normal zamanlardaymış gibi üretim yapması da beklenemez. Bu kapanmaların arkasında yatan önemli sebeplerden birisi de bu pazardaki sorun"



"MALİYETLERİ ARTIRIYOR"



Bu kapanmalardan ve verilen aralardan birçok insanın olumsuz etkileneceğini belirten Kanca, "Otomotiv sektöründe planlar uzun vadeli yapılır ve her şey buna göre ayarlanır. Bu kapanmalarla beklenmedik şekilde çalışanların bir kısmının izne gönderilmesi söz konusu olacaktır. Sadece bu iki firma değil yurtdışındaki firmalardan da gelen sipariş azaltmaları çalışanların izne gönderilmesi anlamına geliyor. İkincisi, üretim planlaması yapılırken bir kapasite planlaması yapılıyor ve siparişler buna göre alınıyor. Gerek yurtiçi gerek yurtdışından gelen sipariş azaltmaları, üretim durdurmaları yüzünden fabrikalarımızın kapasite kullanımları düşüyor. Bu da maliyetlerin artmasına sebebiyet veriyor. Üçüncü bir problemde, herşey normal gidecekmiş gibi hammadde alan tedarikçilerin stokları şişiyor, maliyetleri artıyor. Üretime tekrar dönüldüğü zaman bunun ekstra bir maliyeti oluyor" dedi.



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