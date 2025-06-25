Telefonunuz arabanızı ele geçirebilir... Markalar tepki gösteriyor

Apple, ilk kez araçların gösterge panelinde yer alacak bir yazılım sistemini tanıtmasından üç yıl sonra, "CarPlay Ultra" konusunda otomotiv endüstrisinin tepkisiyle karşılaşıyor.



Alman lüks markaları Mercedes-Benz ve Audi'nin yanı sıra Volvo Cars, Polestar ve Renault, Apple'ın daha önceki CarPlay'ine rağmen, yükseltilmiş yazılımı araçlarına getirmeyi planlamadıklarını söyledi.



ARACIN FONKSİYONLARINI ELE GEÇİRİYOR



Çok azı 2023 yılında Kuzey Amerika'daki bazı elektrikli araç modellerine CarPlay ya da Android Auto yüklemeyi durduracağını açıklayan General Motors'u takip etmiş olsa da, otomobil üreticilerinin teknoloji gruplarının bir aracın içini ele geçirmesine ne kadar izin vermesi gerektiği konusunda tartışmalar artıyor.



Bazı şirketler Apple'ın sürücü ekranlarına girmesini aşırı bir adım olarak görüyor. Google ve Qualcomm ile birlikte ağırlıklı olarak yazılım tarafından kontrol edilen bir araç geliştiren Renault'nun bir yöneticisi, Fransız otomobil üreticisinin Apple'a “Kendi sistemlerimizi istila etmeye çalışmayın.” dediğini aktardı.



CarPlay Ultra, aracı yalnızca iPhone'un müzik ve haritalarına değil, aynı zamanda gösterge panelindeki sıcaklık, hız ve yakıt kullanımı gibi diğer araç bilgilerine de içeriyor.



ABD'LİLER ÇOK SEVİYOR



Apple'a göre ABD'de yüzde 98'e ulaşan oranıyla yeni otomobillerin yüksek bir yüzdesi CarPlay ile birlikte geliyor ve Amerika'daki sürücüler sistemi günde 600 milyondan fazla kez kullanıyor.



OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İKİLEMDE KALDI



Teknoloji grubu, CarPlay'in uzun zamandır beklenen ve ücretsiz olarak sunulan güncellemesiyle geniş iPhone kullanıcı tabanını sağlamlaştırmaya çalışırken, kendi platformlarını geliştiren otomobil üreticileri şimdi bir ikilemle karşı karşıya.



McKinsey'in ortaklarından Simon Middleton, "Batılı otomobil üreticileri, otomobil satışları açısından zirvede ya da zirveye yakın olan bir dünyada nasıl büyüme sağlayacaklarını bulmaya çalışıyorlar. Rekabetin yüksek olduğu premium segmentte, farklılaşma için de mücadele ediyorsunuz." dedi.



Otomobil üreticilerinin Çinli rakiplerinin ileri teknoloji teklifleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde analistler, sektör elektrikli ve otonom araçlara geçtikçe yazılımın daha fazla önem kazanacağını söylüyor. Bu da teknoloji grupları ile otomobil üreticileri arasında araç içi sürüş deneyiminin kontrolü konusunda daha fazla rekabete yol açacak.



Apple'ın yeni sistemi, sürücülerin Apple Carplay'den çıkmadan otomobilin dokunmatik ekranından radyo istasyonunu değiştirmelerine ve otomobilin kabin sıcaklığını değiştirmelerine olanak tanıyor.



Apple'ın otomobil deneyimi direktörü Emily Clark Schubert, son yıllık geliştirici etkinliğinde yeni sistemin “tüm sürücü ekranlarında birleşik ve tutarlı bir deneyim” sağladığını söyledi.



İLK OLARAK ASTON MARTIN'DE KULLANILDI



Aston Martin ile yapılan lansman, Apple'ın yazılımı ilk olarak lüks otomobillerde sunma modelini takip ediyor. 2014 yılında CarPlay'i ilk sunan Ferrari olmuştu.



Apple, Financial Times'a yaptığı açıklamada CarPlay Ultra kullanan daha fazla otomobil üreticisinin yolda olduğunu söyledi. Porche, baş tasarımcısı Michael Mauer'e göre gelecekteki modellerine yeni yazılım için destek eklemeyi planlıyor. Apple, "iPhone'un en iyisini ve otomobilin en iyisini sağlamak için otomobil üreticileriyle yakın işbirliği yapıyoruz ve bu çalışma zaman alıyor" dedi.



Apple tarafından listelenen orijinal 14 markadan Jaguar Land Rover hala sistemi değerlendirdiğini söylerken, Ford ve Nissan ile Infiniti markası gelecekteki uygulamalar hakkında paylaşacak bilgileri olmadığını söyledi.