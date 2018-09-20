İki yılda bir Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen ve otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Hannover Ticari Araç Fuarı, bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin son teknolojiye sahip araçlarını sergilediği bu fuar, geleceğin ulaşım trendlerine de ışık tutuyor. Otobüs ve midibüs pazarında son 4 yıldır Türkiye’nin pazar lideri konumunda bulunan; yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bine yakın aracı bugüne kadar dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA da fuara üç gözde aracıyla katılıyor. TEMSA; Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra, elektrikli otobüsü Avenue Electron’u Hall 11'de bulunan E24 numaralı standında sergiliyor.

CİROMUZUN YÜZDE 5’İNİ AR-GE ÇALIŞMALARINA AYIRIYORUZ



Hannover Ticari Araç Fuarı’nın açılışı kapsamında TEMSA standında düzenlenen basın toplantısında şirketin faaliyetleri ve gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, fuara katılan bütün firmaların hayallerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalıştığını ifade ederken, “Bu hayallerin başında da akıllı araçlarla dolu akıllı şehirler geliyor… Biz de TEMSA olarak bu vizyonla tüm faaliyetlerimizi şekillendiriyor; en faydalı çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun için de her yıl toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz” dedi.



EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ: İNSAN



Herkesin daha iyi, daha yaşanabilir bir gelecek için çaba sarf ettiğini ve bunun çok uzun bir yol olduğunu hatırlatan Hasan Yıldırım, “Yolun böylesine uzun olmasının yarattığı en büyük tehlike de hepimize bu yola neden çıktığımızı unutturabilecek olması. Unutmayalım ki; bizim, hepimizin bu yola çıkmasının arkasındaki en büyük motivasyon insan. Akıllandırdığımız tüm bu ürünler, tüm bu teknoloji aslında çocuklarımız ve onlara bırakacağımız dünyamız için…” şeklinde konuştu.

DAHA SESSİZ, DAHA TEMİZ BİR GELECEĞİN İLK ADIMI



‘Gelecek’ için çalışırken ‘bugün’ü unutmamamız gerektiğinin de altını çizen Hasan Yıldırım, “Bugünden itibaren, yıllardır üzerinde konuştuğumuz bu elektrikli araçları yollara çıkarıyoruz. TEMSA olarak baktığımızda bu sadece yeni bir yatırım hamlesi değil, aynı zamanda şehirlerimizi, dünyamızı daha sessiz, daha temiz hale getirecek bir seferberliğin de kıvılcımı; çok daha akıllı, çok daha temiz bir geleceğin ilk adımı. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara dayanacak. Bu açıdan baktığımızda, başlattığımız bu elektrikli araç seferberliğinin, bizim gibi geleceği tasarlama şansı bulunan firmaların dünyaya karşı en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz” dedi.



DÜNYADAKİ ENDER OTOMOTİV FİRMALARINDAN BİRİSİYİZ



TEMSA olarak geliştirdikleri ve bugün itibarıyla seri üretime hazır durumdaki Avenue Electron’un, bu vizyonun öncüsü olacağına inandıklarını ifade eden Hasan Yıldırım,

9 metrelik MD9’un ardından 12 metrelik Avenue Electron ile elektrikli araç ürün gamını genişlettiklerini ifade etti. Böylece elektrikli araç konusunda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender otomotiv markalarından biri haline geldiklerini ifade eden Hasan Yıldırım, “Dünyada otomotiv endüstrisi artık akıllı şehirler etrafında şekilleniyor. Bu açıdan akıllı şehirler bugün sektörün büyümesindeki en büyük itici güç konumunda. TEMSA olarak geliştirdiğimiz bu ürün gamımızın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek ‘smart mobility’ çözümlerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.

35 KİŞİ KAPASİTELİ, MENZİLİ 230 KİLOMETRE



TEMSA’nın ilk elektrikli aracı olan MD9 electriCITY’nin 9 metre uzunluğunda olduğunu dile getiren Hasan Yıldırım, “Bu aracımız dar yolları ve nispeten zor yol koşulları gözetilerek hazırlandı. Seri üretimin başladığı bu araç, klima çalışır halde ve ortalama bir yolcu ağırlığıyla 230 kilometre yol yapabiliyor. Bu aracımızın bir sonraki jenerasyonunda bu mesafe 300 kilometreye çıkarken, araç 3 saat içinde tam şarj olabilecek. Bugün burada sergilediğimiz Avenue Electron da 12 metrelik boyu ve 35 koltuklu 85 kişilik yolcu kapasitesiyle seri üretimde olan ve siparişe hazır elektrikli aracımız. Bu aracımız da tam şarjla 230 kilometrelik bir mesafeyi kat edebiliyor. Ama bunun dışında hızlı şarj özelliği de mevcut. Bu sayede 9 dakikalık bir şarjla 90 kilometre gidebiliyor ki bu da onu özellikle şehir içi taşımacılığında çok önemli bir noktaya taşıyor. Bu aracımız için de bir yandan Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz bugün 230 kilometre olan menzili 350 kilometreye ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

240 İLA 360 KWH ARASINDA BATARYA TERCİHİ



TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım’ın ardından sahneye çıkan TEMSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay da şirketin fuarda tanıttığı araçlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Dünyadaki teknoloji odaklı dönüşümün, toplu ulaşım alanında da farklı çözümleri zorunlu kıldığını ifade eden Serkan Uzunay, “Avenue Electron modelimiz, akıllı şehirlerin en yeni ulaşım araçlarından. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji sayesinde, bataryaları da 240 ila 360 kWh arasında yapabiliyoruz. Bu da müşterilerimizin planladıkları menzil ve yolcu kapasitesine göre seçim yapabilmesini sağlıyor. Çünkü biliyoruz ki; günümüz dünyasında müşterilerimiz artık kurumlarına özel çözümlere ihtiyaç duyuyor.”



SÜRÜCÜLER İÇİN TARİHİ YENİLİK: TEK PEDALLA SÜRÜŞ



Bu araçlara sunulan diğer bir önemli yeniliğin de tek pedallı sürüş sistemi olduğunu dile getiren Serkan Uzunay şöyle devam etti: “Otomotiv üretiminin ilk günlerinden bu yana araçlarımızın değişmeyen unsurlarından birisi gaz ve fren pedallarıydı. Şimdi TEMSA olarak bunu değiştiriyoruz ve diyoruz ki artık araçlarımız sadece gaz pedalı kullanılarak da durağa gelebilir. Bataryaya bağlı bu pedal hem aracın hızlanmasını hem de pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracın yavaşlamasını hatta durmasını sağlayacak. Bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla menzilde %15 artış olacak. Şoförlerin sürüş konforunu çok ciddi biçimde artıracak bu sistem aynı zamanda araçların fren bakım maliyetlerini ve bakım sürelerini aşağı çekecek; diğer yandan da çevrenin korunmasına da büyük katkıda bulunacak. Tüm bu teknolojinin bir arada bulunduğu elektrikli otobüsümüz Avenue Electron, Hasan Bey’in de belirttiği gibi şu an seri üretimde ve siparişe hazır.



TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ EN AZA İNDİRGENMİŞ DURUMDA



TEMSA standında bulunan Maraton ve MD9 modellerine de değinen Serkan Uzunay; “Şirket içinde MD9’u Maraton’un küçük kardeşi olarak nitelendiriyoruz. MD9 da TEMSA’nın yüksek teknolojisinin ve en önemlisi insan odaklı tasarım anlayışının en somut örneklerinden bir tanesi. İç ve dış estetik görüntüsünün yanı sıra, kullanışlı tasarımı sayesinde toplam sahip olma maliyeti de bu aracımızla en aza indirgenmiş durumda” dedi.