Tesla, 2 milyona yakın aracı geri çağıracak

Elektrikli araç devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle ABD'deki 1.8 milyon aracı geri çağıracak.

Tesla, 2 milyona yakın aracı geri çağıracak

ABD'li elektrikli araç üreticisi , bazı araçlarda kaput kapağının açık kaldığını tespit edemeyen yazılım sorunu nedeniyle 1,8 milyon aracı geri çağıracak.

ABD kara yolu güvenliğinden sorumlu düzenleyici kurumu NHTSA, sorunun 2020-2024 arasında üretilen Model Y tipi araçları da kapsadığına dikkat çekerek Tesla'nın sorunu çözmeye yönelik yazılım güncellemesini internet üzerinden paylaştığını açıkladı.

Tesla, 2 Şubat'ta ikaz lambalarındaki yanlış yazı tipi boyutu nedeniyle ABD'deki yaklaşık 2.2 milyon aracı çağırmıştı.

Ayrıca geçen ay ön cam silecekleri ve dış kaplama parçalarıyla ilgili sorunlardan dolayı ülkedeki çoğu Cybertruck'ı geri çağırdığını açıklamıştı.

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